توافد المواطنين على كورنيش بنها بالقليوبية للاحتفال بالعيد.. صور

بدأ مواطنو محافظة القليوبية التوافد على كورنيش مدينة بنها عقب الانتهاء من صلاة عيد الفطر المبارك للاحتفال بأول أيام العيد وسط أجواء من الفرحة.



كما شهدت مدينة القناطر الخيرية زيارة بعض المجموعات الشبابية على متن المراكب النيلية الكبرى واللنشات الصغيرة للاستمتاع بأجواء العيد ، حيث تم فتح جميع حدائق المدينة والمتاحف المختلفة والمتنزهات والملاهى والأماكن السياحية منذ الصباح الباكر لاستقبال الزائرين من المحافظة والمحافظات المجاورة اعتبارا من الساعة السابعة صباحا خلال فترة الأعياد ، فضلا عن اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين المواطنين في ضوء توجيهات وزير الموارد المائية والري برفع حالة الطوارئ وتكثيف وذلك أعمال صيانة ونظافة المسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكافة الحدائق، بالإضافة لتطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق، وتجهيز الجراجات استعدادا لعيد الفطر المبارك، كما تم تعقيم الحدائق بالتنسيق مع مسئولي وزارة الصحة.