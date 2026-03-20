التنمية المحلية تعلن الطوارئ في عيد الفطر.. رقابة مشددة وتوفير السلع وتعزيزات لفرق الإنقاذ

أكد خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المحافظات، في إطار الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وأوضح قاسم أن الأجهزة التنفيذية كثّفت من حملاتها الرقابية على مواقف النقل العام ووسائل نقل الركاب، لضمان عدم استغلال المواطنين أو فرض زيادات غير قانونية في تعريفة الركوب، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وأشار إلى أنه تم تأمين توافر الحصص التموينية والمواد البترولية، إلى جانب شن حملات مكثفة لمتابعة انتظام صرف الخبز المدعم والتأكد من توافر السلع الأساسية بجودة مناسبة في الأسواق.

وأضاف أن الوزارة دفعت بتعزيزات إضافية من فرق الإنقاذ في المحافظات الساحلية، مع زيادة أعداد العاملين بها، استعدادًا للتعامل مع أي طوارئ خلال عطلة العيد، وضمان سلامة المواطنين.