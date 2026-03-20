علامات الجودة (قبل الشراء).. كيف تختار "الرنجة" الآمنة لعيد الفطر؟
شرطة نسائية لمنع التحرش.. خطة محكمة لتأمين احتفالات عيد الفطر
ماذا يحدث في أول أيام عيد الفطر؟.. 5 مشاهد عجيبة بين السماء والأرض
أسعار الذهب أول يوم عيد الفطر.. الحق بيع
زكاة الفطر.. ما حكم تأخير إخراجها لعذر؟.. الإفتاء تجيب
مصرع فتاة وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم ببني سويف
الحرس الثوري يعلن شن غارات على أهداف في القدس وحيفا وقاعدة الظفرة
الحرس الثوري الإيراني: نواصل إنتاج الصواريخ خلال الحرب ولا يوجد نقص في المخزون
النقل تعلن دخول محطة المشير طنطاوي بالأتوبيس الترددي الخدمة أمام المواطنين
النقل العام: الدفع بأتوبيسات حديثة وتكثيف التشغيل لخدمة المواطنين خلال عيد الفطر
32 مصابا و3 وفيات.. الصحة تعلن الحصيلة النهائية لضحايا حريق مول دمياط
التنمية المحلية تعلن الطوارئ في عيد الفطر.. رقابة مشددة وتوفير السلع وتعزيزات لفرق الإنقاذ
بمشاركة كبرى الشركات.. موعد إطلاق ملتقى توظيف طلاب جامعة القاهرة والخريجين الجدد

حسام الفقي

في إطار دور جامعة القاهرة الرائد في تأهيل الكوادر البشرية وتوفير فرص العمل المتميزة لطلابها وخريجيها، 

أعلنت جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس الجامعة،  وإشراف الدكتور محمد حسين رفعت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن إطلاق ملتقى التوظيف والتدريب لطلابها وخريجيها الجدد في كافة التخصصات، خلال الفترة من 19 إلى 22 أبريل 2026، بمشاركة واسعة من كبرى الشركات والمؤسسات والبنوك الرائدة في مختلف القطاعات.

ويستهدف الملتقي، توفير فرص عمل متميزة لطلاب الجامعة الحاليين وخريجيها الجدد، إلي جانب تعريفهم بفرص التدريب المتاحة لدى كبرى الشركات والمؤسسات والبنوك الرائدة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل متميزة وتدريب أبناء الجامعة من ذوي الهمم الذين توليهم الدولة ومؤسساتها المختلفة كل الرعاية الممكنة لربطهم بسوق العمل.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن تنظيم هذا الملتقى يأتي في إطار حرص الجامعة على الربط بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل الفعلية، من خلال توفير منصة مباشرة تجمع بين الطلاب والخريجين من جهة، وممثلي جهات التوظيف والتدريب من المؤسسات المختلفة بالقطاع العام والخاص والأعمال العام من جهة أخرى، بما يسهم في فتح آفاق جديدة أمام الشباب لبناء مساراتهم المهنية على أسس علمية وعملية حديثة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الملتقى سوف يقدم فرصًا متميزة للتوظيف والتدريب، مع الحرص علي تمكين أبناء الجامعة من ذوي الهمم، ودمجهم في سوق العمل، انطلاقًا من التوجهات الوطنية التي تولي هذه الفئة أولوية قصوى، وتؤكد على حقهم في الحصول علي فرص عادلة ومتكافئة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن الملتقي سوف يتضمن  برنامجًا متكاملًا من ورش العمل المتخصصة والأنشطة التفاعلية التي تهدف إلى تنمية المهارات الشخصية والمهنية، إلى جانب جلسات إرشاد مهني يقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين والنماذج الملهمة في مجالات التنمية البشرية والتوجيه الوظيفي، بما يعزز جاهزية الطلاب والخريجين لمتطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا

من جانبه، قال  الدكتور محمد حسين رفعت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الملتقي سوف يشمل كافة كليات الجامعة، سواء داخل الحرم الجامعي، أو في القطاع الطبي بمستشفيات قصر العيني، بالإضافة إلى كلية الهندسة، بما يعكس شمولية الحدث واتساع نطاق الاستفادة منه لكافة التخصصات، لافتًا إلى انعقاد الملتقي يومي 19 و 20 بحرم الجامعه الرئيسي امام الباب الجمهوري، ويوم 21 بكليه الهندسة، ويومي 21 و 22  بكليه طب قصر العيني.

وأكد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حرص القطاع علي تأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل من خلال مبادرات نوعية وبرامج تدريبية متقدمة، مشيرًا إلى أن هذا الملتقى يُعد منصة تفاعلية متكاملة تتيح للشباب التعرف على احتياجات سوق العمل بشكل مباشر، واكتساب المهارات المطلوبة، وبناء شبكات تواصل مهنية مع جهات التوظيف المختلفة،  كما يعكس التزام الجامعة بدورها المجتمعي في دعم الشباب وتمكينهم اقتصاديًا ومهنيًا.

وفي هذا الإطار، تدعو جامعة القاهرة جميع طلابها وخريجيها إلى المشاركة الفعالة في هذا الحدث المتميز، والانضمام إلى الحسابات الرسمية الخاصة بالملتقى لمتابعة تفاصيل الفعاليات، وخريطة أماكن الانعقاد، والجهات المشاركة، وجدول الأنشطة، وآليات التسجيل، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الفرصة الفريدة.

جدير بالذكر، أن الملتقى بمشاركة عدد من كبرى الشركات والمؤسسات في مجالات القطاع المصرفي والمالي، والصناعة، والإعلام والإنتاج الرقمي، والرعاية الصحية، والتغذية والمنتجات الاستهلاكية، والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية، والتعليم، والعقارات، بما يعكس تنوع الفرص المتاحة أمام الطلاب والخريجين.

جامعة القاهرة الكوادر البشرية توفير فرص العمل فرص العمل

احد المتوفين

ننشر أسماء الوفيات بحريق المول التجاري بدمياط الجديدة

عاصفة ترابية

الطقس غدًا أول يوم العيد.. عاصفة ترابية وأمطار على هذه المناطق

سعر الذهب

في أول أيام عيد الفطر.. عيار 24 الذهبي يسجل 8 آلاف جنيه للجرام اليوم

سعر الدولار

بـ 49.37 جنيه .. سعر أقل دولار في السوق الرسمي اليوم

موعد صلاة عيد الفطر 2026 - تكبيرات العيد

موعد صلاة عيد الفطر 2026 .. تكبيرات العيد وكيفية أداء الصلاة وسننها

وزارة الداخلية

مصدر أمنى: جماعة الإخوان تروج مكالمة إباحية وتدعى إنها لضابط شرطة

الحريق

انفجار أنبوبة هيليوم في واجهة مول بدمياط الجديدة.. وحالة ذعر بين الأهالي

موعد صلاة عيد الفطر 2026 - تكبيرات العيد

موعد صلاة عيد الفطر 2026 وتكبيرات العيد .. توقيتها بالساعة والدقيقة في 33 مدينة

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | احذر تناول الكحك على معدة فارغة.. أضرار تناول الفسيخ والرنجة على الحامل وجنينها

برج العذراء

برج العذراء.. حظك اليوم الخميس 19 مارس 2026: خلافات بسيطة

تنظيف الحقيبة الجلد

استعدادا للعيد .. إليك طريقة تنظيف الحقيبة الجلد

بالصور

بالورود والبالونات..أهالي الشرقية يؤدون صلاة عيد الفطر في أجواء من البهجة بقرية أبو نجاح

صلاة العيد
صلاة العيد
صلاة العيد

مسلسل على قد الحب الحلقة 30 .. شريف سلامة يطلب الزواج من نيللي كريم

شريف سلامة ونيللى كريم
شريف سلامة ونيللى كريم
شريف سلامة ونيللى كريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

المزيد