محافظ القليوبية يوزع الورود على الأطفال والمواطنين احتفالا بالعيد..صور

شارك الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية ، فرحة أبناء المحافظة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، حيث قام المحافظ بتوزيع الورود علي الزائرين بمنطقة الكورنيش بمدينة بنها فى أول أيام الاحتفال بالعيد.

ووجه المحافظ ومرافقوه التهنئة لأبناء القليوبية بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنياً أن يعيده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات.



من ناحية أخرى اطمأن محافظ القليوبية على غرفة العمليات الرئيسية المشكلة لاحتفالات العيد ، موجها بتكثيف حملات المتابعة الميدانية للحالة العامة والأسواق وكافة القطاعات الخدمية التي يتردد عليها المواطنون، خلال احتفالات عيد الفطر المبارك.

وقال محافظ القليوبية أنه تم رفع حالة الطوارئ على كافة القطاعات الخدمية لاستقبال عيد الفطر المبارك ، مشيرا إلى أنه تم توجيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية، بإقامة غرف طوارئ وعمليات تضم نوبتجيات صباحية ومسائية تعمل على مدار 24 ساعة خلال احتفالات العيد ، لتلقي أي بلاغات أو حالات طوارئ تصل من المواطنين والتنسيق مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالمحافظة بشكل فوري.