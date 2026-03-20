الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

في أول ساعات عيد الفطر.. عيار 21 يستقر عند 7 آلاف جنيه

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

ثبت سعر أغلي أعيرة الذهب في أول  تعاملات اليوم الجمعة الموافق 20-3-2026 داخل محلات الصاغة في مصر وذلك في أول أيام عيد الفطر المبارك.

آخر تحديث لسعر عيار 21

وسجل آخر تحديث لـ سعر عيار 21 الأكثر انتشارَا 7آلاف جنيها للشراء و 6950 جنيهًا للبيع.

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

وبقى سعر المشغولات الذهبية دون تغيير وسط ترقب حذر من المتعاملين مع توقعات زيادته بصورة طفيفة على مدار اليوم.

انخفاض حاد

وتعرض سعر المعدن الأصفر لهبوط حاد على أساس أسبوعي وذلك منذ إغلاق تداولات أمس الخميس؛ بقيمة تبلغ  410 جنيهات على مستوى الأعيرة المختلفة

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث لسعر الجرام

بلغ آخر تحديث سجله سعر جرام الذهب 7آلاف جنيهًا في المتوسط

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 8 آلاف جنيهًا للشراء و 7942 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 حوالي 7333 جنيهات للشراء و 7281 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارَا 7آلاف جنيها للشراء و 6950 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب

سعر عيار 18

سجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 6آلاف جنيهًا للشراء و 5977 جنيهات للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4618 دولارًا للشراء و 4617 دولارًأ للبيع.

سعر الذهب

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 56 ألف جنيهًا للشراء و 55.6 ألف جنيهًا للبيع.

سعر الذهب في مصر

الذهب في السوق العالمية

مع تصاعد الترقب في الأسواق العالمية لقرارات السياسة النقدية، عاد الذهب ليتصدر المشهد الاقتصادي بعد تأثره المباشر بقرار البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة. ويُعد المعدن الأصفر أحد أبرز الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات عدم اليقين، إلا أن تحركات الفائدة تظل العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد اتجاهاته، سواء على المستوى العالمي أو داخل السوق المصري.

تأثير قرار الفيدرالي على الأسواق العالمية

أكد لطفي المنيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية، أن قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة كان له تأثير مباشر وسريع على أسعار الذهب، حيث بدأت الأسواق في التفاعل مع القرار منذ الساعات الأولى من التداول.

وأوضح أن أسعار الذهب عالميًا شهدت تراجعًا ملحوظًا، إذ سجلت أوقية الذهب في بداية التعاملات نحو 4868 دولارًا قبل أن تنخفض تدريجيًا إلى مستويات أقل، في إشارة إلى تحول سلوك المستثمرين بعيدًا عن المعدن النفيس، مع تراجع جاذبيته في ظل ثبات العائد على الأدوات المالية الأخرى.

صلاة العيد
