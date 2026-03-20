ابنة زعيم كوريا الشمالية تقود دبابة في تدريبات عسكرية

أظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية ابنة الزعيم كيم جونغ أون، والمعروفة باسم كيم جو آي، وهي تقود دبابة عسكرية بينما يجلس والدها خلفها، ضمن تدريبات تكتيكية هجومية في قاعدة تدريب ببيونغ يانغ.



ويُعتقد أن ظهورها المتكرر في المناسبات العامة برفقة والدها خلال الأشهر الماضية قد يشير إلى استعدادها لتولي دور قيادي مستقبلي.

وأوضحت الصور تركيز الفتاة أثناء قيادة الدبابة، بينما ظهر كيم مبتسمًا على برج الدبابة، برفقة ثلاثة ضباط يرتدون الزي الرسمي.



كما أشرفت قيادة كيم على اختبار نوع جديد من الدبابات يظهر قدرات هجومية ودفاعية عالية ضد الطائرات المسيّرة والصواريخ المضادة للدبابات.