محافظ القليوبية يستقبل المهنئين بعيد الفطر من القيادات التنفيذية والنواب ومديري المديريات

استقبل الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، صباح اليوم بديوان عام المحافظة، وفود المهنئين بمناسبة عيد الفطر المبارك، والتي ضمت قيادات الجهاز التنفيذي، ومديري المديريات الخدمية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الدوائر المختلفة بالمحافظة وذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام ، وذلك في أجواء سادها الود والروح الوطنية المخلصة.



وقد قدم المهنئون أصدق تمنياتهم للمحافظ بموفور الصحة والتوفيق، ولشعب القليوبية العظيم بدوام التقدم والازدهار، معربين عن تقديرهم لجهود الجهاز التنفيذي في متابعة غرف العمليات والخدمات الحيوية خلال أيام العيد، ومثمنين حالة التكاتف التي تشهدها المحافظة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لخدمة قضايا المواطنين.

من جانبه، أعرب الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح عن خالص شكره وتقديره لجميع المهنئين، مؤكداً أن العيد يمثل فرصة طيبة لتعزيز روابط الأخوة والمحبة بين الجميع، ومشيراً إلى أن العمل بروح الفريق الواحد هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الشاملة التي ينشدها أبناء القليوبية في ظل القيادة الرشيدة للدولة المصرية.

وفي ختام اللقاء، وجه المحافظ بضرورة استمرار التنسيق بين كافة المديريات والجهات المعنية لضمان انتظام سير العمل بالمرافق العامة وتلبية احتياجات المواطنين، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ مصر من كل سوء، وأن يكلل جهود الجميع بالنجاح لما فيه خير الوطن والمواطن.