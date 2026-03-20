تهدد بالانفصال عن القارة.. السنغال ترفض تسليم الكأس وتتوعد الكاف
تكبيرات العيد مكتوبة .. وعدد تكبيرات صلاة عيد الفطر 2026.. 4 صيغ لها صحيحة شرعا
فيفا يتمسك بإقامة مونديال 2026 في موعده.. ويعلن موقفه تجاه منتخب إيران
انفجار أنبوبة هيليوم في واجهة مول بدمياط الجديدة.. وحالة ذعر بين الأهالي
موعد صلاة عيد الفطر 2026 .. تكبيرات العيد وكيفية أداء الصلاة وسننها
أول أيام العيد.. "الأرصاد" تُحذر من استمرار عدم الاستقرار وأمطار رعدية تضرب هذه الأماكن
بـ 49.37 جنيه .. سعر أقل دولار في السوق الرسمي اليوم
أزمة مصر في كأس العالم 2026 بسبب طلب إيران.. ماذا سيحدث؟
اليابان ودول أوروبية تعلن استعدادها لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز
تراجع تصنيف السنغال عالميا بعد أزمة سحب لقب أمم إفريقيا
الإمارات تفكك شبكة إرهابية مرتبطة بحزب الله وإيران
إيران تطلق صاروخا انشطاريا نحو إسرائيل.. وتأهب واسع في الشمال
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

بـ 49.37 جنيه .. سعر أقل دولار في السوق الرسمي اليوم

سعر الدولار
محمد يحيي

شهد سعر أقل دولار أمام الجنيه استقراراً مع مستهل مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 20-3-2026 على مستوى السوق الرسمية.

تعطل العمل في البنوك

واعلن البنك المركزي المصري منذ الأربعاء الماضي تعطيل العمل في الجهاز المصرفي ولمدة 5 أيام متصلة بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك.

آخر تحديث لأقل دولار اليوم

وصل أقل سعر دولار 49.37 جنيهًا للشراء و 49.47 جنيهُأ للبيع في البنك المصري لتنيمة الصادرات.

وفقُا لقرار البنك المركزي والذي تضمن بدء مواعيد الإجازة منذ صباح أمس الخميس حتي الإثنين المقبل.

يتضمن قرار البنك المركزي مواعيد الراحة الأسبوعية والتي تتم كل يوم جمعة وسبت أسبوعيًا ما لم تكن هناك إجازات أخري رسمية مثل عيد الفطر المبارك.

وأظهر سعر الدولار في مواجهة الجنيه استقرارًا نسبيًا مع تعطل العمل في البنوك المصرية اعتبارًا من اليوم الخميس بمناسبة إجازة عيد الفطر المبارك.

آخر تداول

في آخر تداول لسعر الدولار أمام الجنيه فقد قرشًا واحدًا من قيمته وذلك مساء أمس الأربعاء.

آخر سعر

بلغ سعر الدولار في آخر تحديث له 52.29 جنيهًأ للشراء و 52.39 جنيهًا للبيع.

الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 52.29 جنيهًا للشراء و 52.39 جنيهًا للبيع.

أقل سعر 

وصل أقل سعر دولار 49.37 جنيهًا للشراء و 49.47 جنيهُأ للبيع في البنك المصري لتنيمة الصادرات.

وسجل ثاني أقل سعر دولار 52.19 جنيهًا للشراء و 52.29 جنيهًا للبيع في بنك الإسكندرية.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 52.22 جنيهًأ للشراء و 52.32 جنيهًأ للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 52.25 جنيهًأ للشراء و 52.35 جنيهًأ للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، البركة".

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 52.29 جنيهًا للشراء و 52.139 جنيهًأ للبيع في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، قطر الوطني الأهلي QNB، الكويت الوطني، أبوظبي الأول،كريدي أجريكول، المصرف المتحد، القاهرة، التجاري الدولي CIB، المصري الخليجي، قناة السويس، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، مصر ، التعمير والإسكان، العربي الإفريقي الدولي، فيصل الإسلامي".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 52.3 جنيهًا للشراء و 52.4 جنيهًا للبيع في البنك الأهلي الكويتي.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه 52.33 جنيهًأ للشراء و 52.43 جنيهًأ للبيع في بنوك "سايب، HSBC، مصرف أبوظبي الإسلامي".

أعلي سعر 

سجل أعلي سعر دولار 52.39 جنيهًا للشراء و52.49 جنيهًا للبيع في ميد بنك .

ووصل ثاني أعلي سعر دولار نحو  52.35 جنيهًأ للشراء و 52.45 جنيهًا للبيع في بنك نكست.

الاحتياطي النقدي يرتفع

ارتفع الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية فبراير الماضي مقدار 1.35 مليار دولار جديدة منذ نهاية عام 2025، ليصل حاليا الي  52.75مليار دولار.

وكشفت نشرة البنك المركزي المصري عن وصول معدلات الإحتياطي النقدي بنسب غير مسبوقة مقارنة بما كان عليه بنهاية العام الماضي حيث وصل 51.451 مليار دولار.

كان الاحتياطي النقدي قد ارتفع علي مدار الشهرين الماضيين بمقدار كسر حاجز الـ 2.39 مليار دولار.

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري والتي كشفت ارتفاعا غير مسبوقا للاحتياطي النقدي مقارنة بما كان عليه منذ أكثر من 14 عاماً اللاحقة على اندلاع ثورة 25 يناير 2011 والتي كان خلالها الإحتياطي النقدي في أزهى قوة له، إذ كسر حينها ما يقارب من من 37 مليار دولار، ليصعد بمعدل 35,2% حالياً

مكونات الإحتياطي

يتكون الاحتياطي النقدي من أرصدة العملات الأجنبية و الاحتياطي الذهبي لمصر من مصادر عدة ابرزها تحويلات المصريين العاملين في الخارج والصادرات المصرية و عوائد قناة السويس وغيرها.

وقالت مصادر مطلعة بالجهاز المصرفي لصدي البلد إن الاحتياطي النقدي هو أحد ركائز قوة الاقتصاد المصري ويغطي احتياجات البلاد من مستلزمات الانتاج و المواد الغذائية والسلع الاستراتيجية لأكثر من 8 شهور على الأقل في حالات الضرورة القصوي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

4 دول إسلامية تعلن السبت أول أيام عيد الفطر لعدم ثبوت رؤية الهلال

موعد عيد الفطر 2026 دار الافتاء

موعد عيد الفطر 2026 .. بيان عاجل من دار الإفتاء تحدد الموعد الصحيح لرؤية هلال شوال

موعد صرف معاشات أبريل 2026

قرار رسمي من التأمينات.. موعد صرف معاشات أبريل 2026

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

هنصوم بكره ولا هنعيد.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026

عاصفة ترابية

الطقس غدًا أول يوم العيد.. عاصفة ترابية وأمطار على هذه المناطق

مها متبولى

مها متبولي تفجر مفاجأة حول الحالة الصحية لشيرين عبد الوهاب: أحمد سعد اللي وداها المستشفى

صورة أرشيفية

قبل عيد الفطر: هبوط حاد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يفقد 200 جنيه

معجزة ربانية تحدث آخر ساعة في رمضان

معجزة ربانية تحدث في آخر ساعة من رمضان .. ترقبوها

ترشيحاتنا

ماسكات طبيعية لبشرة متوهجة قبل العيد

لنتيجة سريعة.. ماسكات طبيعية لبشرة مشرقة قبل عيد الفطر 2026

محمد عادل إمام

مسلسل الكينج الحلقة 30 .. قتل محمد عادل إمام والقبض على عصابة جلال وسارة

طريقة عمل الكبدة بالبصل زى المحلات

طريقة عمل الكبدة بالبصل.. بطعم المحلات وتكلفة بسيطة

بالصور

يصيب الملايين.. أسباب وطرق الوقاية من شلل النوم

شلل النوم
شلل النوم
شلل النوم

دراسة: مخاطر خفية لتركيب الرموش الصناعية الدائمة على العين

مخاطر الرموش الصناعية على صحة العين
مخاطر الرموش الصناعية على صحة العين
مخاطر الرموش الصناعية على صحة العين

بعد تأخر الإنجاب 4 سنوات.. سيدة مصرية تحمل في 8 توائم طبيعيًا

تفاصيل حالة الحمل في 8 توائم
تفاصيل حالة الحمل في 8 توائم
تفاصيل حالة الحمل في 8 توائم

توترات عالمية وتحذيرات فلكية.. وفاء حامد تكشف كواليس الأيام الأخيرة من مارس؟

وفاء حامد تكشف كواليس الأيام الأخيرة من مارس؟
وفاء حامد تكشف كواليس الأيام الأخيرة من مارس؟
وفاء حامد تكشف كواليس الأيام الأخيرة من مارس؟

فيديو

مسلسل الكينج

"عاجبك منظري؟".. اعتذار رسمي من محمد إمام بعد جدل مشهد مسلسل "الكينج"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

المزيد