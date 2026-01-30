بايرن ميونخ يسعى للتعاقد مع نجم أرسنال في الصيف

كشفت تقارير صحفية عن رغبة نادي بايرن ميونخ الألماني في التعاقد مع مارتن أوديجارد، لاعب فريق أرسنال الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لموقع fichajes الإسباني فإن مارتن أوديجارد يدرس إمكانية الرحيل عن آرسنال، في ظل اهتمام جاد من بايرن ميونيخ وإنتر ميلان.



وأشار إلى أن بايرن، بقيادة فينسنت كومباني، يراه عنصرًا أساسيًا في مشروع إعادة بناء خط الوسط، بينما يعتقد إنتر أنه سيكون صانع الألعاب المثالي لتعزيز قوتهم الهجومية.



واختتم أن قيمة الصفقة المحتملة قد تصل إلى نحو 80 مليون جنيه إسترليني.

يذكر أن أوديجارد أحد العناصر الرئيسية في فريق أرسنال في الفترة الأخيرة.