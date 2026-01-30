شاهد استمرار توافد نجوم دراما رمضان 2026 إلى حفل الشركة المتحدة

شهدت دار الأوبرا بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء اليوم، توافد عدد كبير من نجوم الفن والإعلام إلى حفل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، للإعلان عن قائمة مسلسلاتها المشاركة في الموسم الدرامي الرمضاني 2026.



أبرز الحضور حتى الآن النجمان ماجد المصري ومحمد فراج، إلى جانب كل من أحمد بدير، إلهام شاهين، هند صبري، لينا شاماميان، شيري عادل، ياسر جلال، ريهام عبد الغفور، رحمة محسن.



كما شهد الحفل حضور عدد من النجوم وصناع الدراما، من بينهم أحمد عزمي، عمرو الليثي، حسين فهمي، كامل الباشا، أحمد فؤاد سليم، رضوى الشربيني، وإبراهيم السمان، وسط أجواء احتفالية وتغطية إعلامية واسعة.



ويستمر توافد النجوم إلى السجادة الحمراء، في انتظار الإعلان الرسمي عن خريطة مسلسلات الشركة المتحدة لموسم رمضان 2026، والتي تحظى باهتمام واسع من الجمهور وصناع الدراما.