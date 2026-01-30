يمامة يغيب عن انتخابات رئاسة الوفد .. ويترك الحزب بدون كشف حساب لفترته

شهدت انتخابات رئاسة حزب الوفد اليوم لقطة لم يلتفت إليها البعض ، وهي غياب الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد السابق عن انتخابات رئاسة الوفد والإدلاء بصوته فيها.

كان من المقرر أن يحضر الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد السابق في انتخابات رئاسة الوفد ، لكي يعقد مؤتمر صحفي ليعرض فيه كشف حساب عما قدمه لحزب الوفد خلال ترؤسه لحزب الوفد من عام ٢٠٢٢ وحتى عام ٢٠٢٦ ، ويكشف ما أنققه خلال ٤ سنوات وما تبقى في خزينة الوفد وما إذا كانت هناك مديونيات على الحزب أم لا.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات حزب الوفد 2026 فوز الدكتور السيد البدوي شحاتة برئاسة حزب الوفد بعد منافسة مع الدكتور هاني سري الدين.

وقالت اللجنة إن الدكتور السيد البدوي شحاتة حصل على 1302 صوتًا، بينما حصل الدكتور هاني سري الدين على 1294 صوتًا.

وأعلنت اللجنة أن إجمالي الأصوات 2614، منها 2596 صوت صحيح، و18 صوتاً باطل.

وتأتي انتخابات رئاسة حزب الوفد في إطار سعي الحزب لتجديد دمائه وتعزيز دوره السياسي خلال المرحلة المقبلة، في ظل تحديات سياسية وتنظيمية تشهدها الساحة الحزبية.