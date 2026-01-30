برلماني : تصريحات الرئيس بالأكاديمية العسكرية تؤسس لبناء الإنسان قبل المؤسسات

أشاد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو مجلس الشيوخ، بالتصريحات المهمة التي أدلى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته التفقدية للأكاديمية العسكرية المصرية، مؤكدًا أن تلك التصريحات تعكس رؤية واضحة لبناء دولة حديثة تقوم على إعداد الإنسان المصري علميًا وعمليًا وأخلاقيًا.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، في بيان له، أن تركيز الرئيس على تطوير منظومة التعليم وربطها باحتياجات الدولة وسوق العمل، يعكس إدراكًا عميقًا لأهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره المحرك الأساسي للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن ما يتم داخل الأكاديمية يمثل تجربة رائدة في بناء الكوادر المؤهلة.

وأوضح المهندس محمد مصطفى كشر أن تأكيد الرئيس على معايير الجدارة والانضباط والاختيار الموضوعي دون مجاملة، يمثل رسالة حاسمة لإصلاح منظومة العمل داخل مؤسسات الدولة، وبناء جهاز إداري قادر على الأداء بكفاءة في ظل التحديات المتغيرّة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن حديث الرئيس عن التحول الرقمي وتحييد العامل البشري في التقييم والاختبارات يعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة والشفافية، ويؤكد أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة في دعم منظومة الحوكمة وتكافؤ الفرص.

وفيما يخص الشأنين الداخلي والخارجي، أكد المهندس كشر أن تطمينات الرئيس بشأن تحسن الأوضاع الاقتصادية واستقرار الداخل المصري، إلى جانب تناوله للتحديات الإقليمية والدولية، تعكس إدارة رشيدة للأزمات وحرصًا على حماية مصالح الدولة المصرية والحفاظ على استقرار المنطقة.

واختتم المهندس محمد مصطفى كشر بيانه بالتأكيد على أن رسائل الرئيس حملت دعوة صريحة للشباب لتحمل المسؤولية والمشاركة الفعالة في مسيرة البناء، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود الجميع لدعم رؤية القيادة السياسية وبناء مستقبل يليق بمصر وأبنائها.