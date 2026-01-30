قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكاف يربك حسابات حسام حسن قبل معسكر منتخب مصر استعدادًا لكأس العالم
مسؤول أمريكي سابق: إيران لا تستطيع مضاهاة واشنطن رغم حصولها على أسلحة من حلفائها
فرحة عارمة بين أنصار السيد البدوي بعد فوزه برئاسة حزب الوفد
الكشف عن المدير الفني الجديد لمنتخب بيرو
نظام جديد في دوري أبطال أوروبا بداية من موسم 2025-2026
أول تعليق من سلوت بعد عودة صلاح للتهديف مع ليفربول
تحول مفاجئ في طقس الأسبوع | إعلان مهم من الأرصاد
سعر الذهب مساء اليوم 30-1-2026 .. زيادة طفيفة بـ25 جنيها
أبو الغيط : العالم يمر بمرحلة تحول عميقة تصعّب التنبؤ بمسارات المستقبل
معتمد جمال يجهز مفاجأة بالزمالك فى مباراة المصري بـ الكونفدرالية
حمزة عبدالكريم يجدد للأهلي مع الاحتراف ببرشلونة | شاهد لحظة توقيع العقد
فوز السيد البدوي برئاسة حزب الوفد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مقترح برلماني لإعداد خريطة قطاعية للمهارات والوظائف المستقبلية

الدكتورة غادة البدوي
الدكتورة غادة البدوي
محمد الشعراوي

تقدمت الدكتورة غادة البدوي، أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، وأمين الأمانة المركزية للتدريب والتثقيف بحزب حماة الوطن، باقتراح برغبة إلى مجلس الشيوخ بشأن إعداد خريطة قطاعية وطنية للمهارات والوظائف المستقبلية، بما يسهم في مواءمة منظومتي التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، في ضوء التحولات التكنولوجية المتسارعة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

يستهدف المقترح إعداد خريطة متكاملة تُحدِّد، قطاعًا بقطاع، الوظائف المستقبلية والمهارات الحرجة المطلوبة لها، مع رصد فجوات المهارات القائمة، بما يُمكن من توجيه المناهج التعليمية والبرامج التدريبية وسياسات التشغيل على أسس علمية واقعية، تضمن جاهزية القوى العاملة المصرية للتعامل مع التحولات المتسارعة في سوق العمل.

أشارت الدكتورة غادة البدوي، إلى أن التطور السريع في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، إلى جانب التوجه العالمي نحو الاقتصاد منخفض الكربون، أعاد تشكيل القطاعات الإنتاجية والخدمية، وفرض أنماطًا جديدة من الوظائف، مقابل تراجع أو اختفاء أخرى، ما يستلزم تبني أدوات تخطيط استباقية للمهارات.

وأكدت أن اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وارتفاع معدلات البطالة بين الخريجين رغم تزايد الطلب على مهارات نوعية، يعكس الحاجة إلى إعادة توجيه الاستثمار في التعليم والتدريب نحو احتياجات حقيقية قابلة للقياس، وربطها بالقطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد الوطني.

وأضافت أن الخريطة القطاعية المقترحة تمثل مرجعية وطنية لصناع السياسات والمؤسسات التعليمية والقطاع الخاص، وتسهم في توجيه الطلاب نحو مسارات دراسية ومهنية واقعية، إلى جانب دعم برامج إعادة التأهيل المهني ورفع كفاءة القوى العاملة، بما ينعكس على تحسين معدلات التشغيل والإنتاجية.

واختتمت الدكتورة غادة البدوي بيانها بالإشارة إلى إحالة المقترح إلى لجنة التعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمجلس الشيوخ لدراسته وإبداء الرأي، تمهيدًا لمخاطبة الحكومة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية، بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة وتعظيم العائد من الاستثمار في رأس المال البشري.

الدكتورة غادة البدوي غادة البدوي لجنة التعليم مجلس الشيوخ حزب حماة الوطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه الهذب

نزل 2700 جنيه.. هبوط سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 30-1-2026

أسعار الذهب اليوم

720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 30-1-2026

صورة ارشيفية

أسعار الذهب تخسر 500 جنيها.. تفاصيل

إمام عاشور

رفض الاعتذار.. تجميد إمام عاشور وعقوبة جديدة بفرمان من توروب| تطور خطير

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية

إمام عاشور

عرضه للبيع فورا.. رضا عبد العال يهاجم الأهلي بسبب عقوبة إمام عاشور

صورة ارشيفية

لا توقف للتسعير ونصيحة بعدم البيع أو الشراء … رئيس «آي صاغة» يوضح حقيقة تقلبات أسعار الذهب

ترشيحاتنا

إنقاذ طفل

استخراج جسم غريب من معدة رضيع عمره 14 يوما في مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة

فتاوى

فتاوى| أشخاص لا يغفر لهم ليلة النصف من شعبان.. متى تحسب ساعات العمل رصيد أجر وعبادة؟.. خطيب المسجد النبوي: بـ5 أمور.. حكم الممرضة التي تطلع على الموتى

محافظ جنوب سيناء يتفقد ساحة انتظار الشاحنات بطابا

محافظ جنوب سيناء يوجّه ببدء إنشاء المنطقة الخدمية بساحة انتظار النقل الثقيل بطابا

بالصور

ملح الهيمالايا الوردي خدعة تسويقية باهظة الثمن.. العادي يتفوق عليه بميزتين

هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟
هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟
هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟

قومي المرأة بالشرقية ينفذ 300 جلسة دوار استفاد منها 15 ألف مواطن

قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى سلطنة عمان

زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان
زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان
زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف جهودها للإرتقاء بمنظومة الإنارة العامة بالشوارع والطرق الرئيسية

إنارة
إنارة
إنارة

فيديو

هاني رمزي

هاني رمزي عن وفاة والدته: انهرت في البداية وكأني طفل عاوز حضنها

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي: جوهر الفكرة من وراء الأكاديمية العسكرية هو عمل برنامج للتطوير والتحديث

الرئيس السيسي

بث مباشر.. كلمة الرئيس السيسي بـ الأكاديمية العسكرية

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: بدون تعليم جيد لن نحقق أهدافنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد