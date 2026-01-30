أزمة مفاجئة .. سلطات الاحتلال تطالب الإسرائيليين بالبقاء في المنازل 3 أيام

طالبت سلطات الاحتلال، الإسرائيليين بضرورة عدم الخروج من المنازل خلال الأيام الثلاثة المقبلة حتى الاثنين 2 فبراير 2026 بعد تحذيرات وزارة حماية البيئة ووزارة الصحة في حكومة الاحتلال.

تلوث الهواء في إسرائيل

وأعلنت وزارة حماية البيئة ووزارة الصحة في حكومة الاحتلال الإسرائيلية يوم الجمعة، عن توقعات بارتفاع مستويات تلوث الهواء في جميع أنحاء دولة الاحتلال من نهاية هذا الأسبوع وحتى يوم الاثنين.

وأشار البيان إلى أن ارتفاع مستويات تلوث الهواء مرتبط برياح جنوبية غربية تحمل الغبار من شمال أفريقيا إلى المنطقة، بحسب ما أفادت به صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

ونظرًا لخطورة الظروف الجوية، توصي وزارة الصحة الإسرائيلية الفئات الأكثر عرضة للخطر - مثل مرضى القلب والرئة، وكبار السن، والأطفال، والنساء الحوامل - بتجنب الأنشطة البدنية الشاقة في الهواء الطلق.

كما تنصح الصحة الإسرائيلية عموم السكان بالحد من النشاط البدني في الهواء الطلق كإجراء احترازي.

وأوضح البيان أيضًا أنه سيتم إطلاع الجمهور على آخر المستجدات حسب الحاجة بناءً على بيانات التنبؤات الجوية والقياسات من محطات الرصد المنتشرة في أنحاء البلاد.