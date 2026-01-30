فاروق الباز : صحتي جيدة .. وهذه حقيقة وجود حياة على كواكب أخرى

طمأن الدكتور فاروق الباز، العالم المصري البارز، جمهوره على حالته الصحية، مؤكدًا أنه يتمتع بصحة جيدة.

قال الباز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج «كلام الناس» على قناة «MBC مصر»، إن حالته الصحية مستقرة وجيدة، مؤكدًا: «صحتي جيدة والحمد لله، كله تمام».

وأضاف العالم المصري أن الإنسان لا يقف أمامه أي مستحيل في مجال العلم أو العمل، قائلًا: «مافيش حد في الدنيا يقدر يعمل حاجة وإحنا منقدرش نعملها في مصر»، مشددًا على أن الإرادة والعلم هما الأساس لتحقيق الإنجازات الكبرى.

وأعرب فاروق الباز عن ثقته الكبيرة في قدرات الشباب المصري، مؤكدًا أنهم قادرون على تحقيق أي هدف إذا توفرت لهم الفرصة والدعم، قائلاً: «الشباب المصري يقدر يعمل أي حاجة»، في إشارة إلى الكفاءات والعقول الشابة التي تمتلكها مصر.

وتطرق الدكتور فاروق الباز إلى الحديث عن نشأة الحياة، موضحًا أن الحياة وُجدت على كوكب الأرض نتيجة توافر ظروف بيئية ومناخية فريدة، مؤكدًا أنه «لا يوجد أي مكان آخر تتوافر فيه ظروف مناخية مماثلة للأرض يمكن أن توجد فيه حياة».

وأكد العالم المصري أن الخصائص البيئية والمناخية التي يتمتع بها كوكب الأرض تجعل منه الكوكب الوحيد المعروف القادر على احتضان الحياة، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية التي قد تهدد هذا التوازن الفريد، ولا يوجد حياة على اي كوكب آخر.