الأرصاد تكشف توقعات مفاجأة في حالة طقس السبت.. ما القصة؟

في ظل تقلبات الأجواء خلال فصل الشتاء، تواصل درجات الحرارة مسارها التصاعدي على مختلف أنحاء الجمهورية، وسط تحذيرات وتنبيهات من هيئة الأرصاد الجوية بشأن بعض الظواهر الجوية المؤثرة، وفي هذا الإطار، كشفت الهيئة تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت 31 يناير 2026، موضحة طبيعة الأجواء السائدة ودرجات الحرارة المتوقعة على المحافظات.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس غدًا السبت 31 يناير 2026، والتي تشهد استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة، ليسود البلاد طقس بارد في الصباح الباكر، دافئ نهارًا شمالًا، مائلًا للحرارة جنوبًا، وباردًا ليلًا.

توقعات حالة الطقس غدًا السبت 31 يناير 2026

وعن الظواهر الجوية المتوقعة خلال حالة الطقس غدًا السبت، نوهت هيئة الأرصاد إلى نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

حالة الطقس

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية.

أما حالة البحر الأحمر، فتكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين إلا ربع، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

توقعات درجات الحرارة غدًا

فيما يلي بيان بتوقعات درجات الحرارة غدًا على محافظات ومدن مصر (العظمى / الصغرى):

القاهرة: 25 / 16

العاصمة الإدارية: 24 / 15

6 أكتوبر: 25 / 14

بنها: 24 / 15

دمنهور: 23 / 14

وادي النطرون: 24 / 14

كفر الشيخ: 25 / 15

بلطيم: 25 / 14

المنصورة: 25 / 15

الزقازيق: 25 / 16

شبين الكوم: 24 / 15

طنطا: 24 / 15

دمياط: 24 / 14

بورسعيد: 25 / 16

الإسماعيلية: 27 / 14

السويس: 25 / 15

العريش: 27 / 14

رفح: 26 / 13

رأس سدر: 25 / 12

نخل: 25 / 11

كاترين: 20 / 6

الطور: 24 / 12

طابا: 23 / 12

شرم الشيخ: 26 / 16

الغردقة: 26 / 15

الإسكندرية: 25 / 14

العلمين: 24 / 14

مطروح: 24 / 13

السلوم: 23 / 14

سيوة: 26 / 11

رأس غارب: 28 / 13

سفاجا: 26 / 12

مرسى علم: 27 / 13

شلاتين: 27 / 16

حلايب: 24 / 18

أبو رماد: 25 / 16

مرسى حميرة: 27 / 16

أبرق: 27 / 15

جبل علبة: 26 / 15

رأس حدربة: 25 / 17

الفيوم: 26 / 12

بني سويف: 26 / 12

المنيا: 26 / 11

أسيوط: 28 / 12

سوهاج: 28 / 12

قنا: 28 / 12

الأقصر: 29 / 13

أسوان: 29 / 14

الوادي الجديد: 28 / 8

أبو سمبل: 27 / 13

