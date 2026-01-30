مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 في انقلاب ميكروباص بطريق الفواخير – القصير

شهد طريق الفواخير بمدينة القصير حادثًا مروريًا مأساويًا، إثر انقلاب سيارة ميكروباص، ما أسفر عن إصابة 14 شخصًا ووفاة 3 آخرين، اليوم.

وعلى الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى القصير المركزي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما تم إيداع جثامين المتوفين بثلاجة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

وبحسب المعلومات الأولية، شملت حالات الوفاة سيدة وشابًا وطفلًا، بينما تنوعت إصابات المصابين بين كسور وجروح متفرقة، وجارٍ متابعتهم طبيًا.

وتباشر الأجهزة الأمنية التحقيق في ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تم رفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية على الطريق.