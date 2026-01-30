شوبير عن انتقال حمزة عبد الكريم لبرشلونة: ‏على خطى مو صلاح إن شاء الله

علق الإعلامي أحمد شوبير على صفقة انتقال اللاعب حمزة عبد الكريم من صفوف الأهلي إلى برشلونة.

حمزة عبد الكريم

وكتب شوبير، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، معلقا على الصفقة: "‏ما شاء الله حمزه عبد الكريم رسميا في برشلونة، أول لاعب مصري في تاريخ الكرة المصرية، إن شاء الله على خطي مو صلاح".

وفي وقت سابق، كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن اقتراب نادي برشلونة الإسباني من إعلان صفقة ضم حمزة عبد الكريم مهاجم النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، إن برشلونة أنهى جميع العقبات الإدارية التي كانت تعوق انتقال حمزة عبد الكريم إلى فريق برشلونة أتلتيك، وسيتم الإعلان رسميًا عن الصفقة خلال أيام قليلة، على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة لن يتحمل أي مقابل مادي نظير الإعارة، بينما يمتلك خيار شراء اللاعب مقابل مبلغ لا يتجاوز 3 ملايين يورو، مع إمكانية ارتفاع القيمة إلى 5 ملايين يورو؛ حال تحقيق مكافآت مرتبطة بالأداء.