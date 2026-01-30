الشوط الأول.. زد يتقدم على فاركو 1-0 في الدوري

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي زد وفاركو بتقدم زد بهدف نظيف، في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

سجل هدف زد رأفت خليل في الدقيقة 24 من إنطلاق المباراة.

أعلن محمد شوقى المدير الفني لفريق زد، لمواجهة فاركو المقرر لها الخامسة مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل فريق زد ضد فاركو

حراسة المرمى: على لطفى

الدفاع: محمد ربيعة، أحمد كاستيلو، أحمد طارق، سامح إبراهيم

الوسط: أحمد الصغيرى، ماتا ماجاسا، أحمد خالد كباكا، أحمد عادل ميسى، مصطفى سعد

الهجوم: رأفت خليل.

يسعى محمد شوقي المدير الفني لفريق زد إلى مواصلة النتائج الإيجابية، وحصد النقاط الثلاث، من أجل الاقتراب خطوة جديدة من المربع الذهبي، في ظل الأداء المتوازن الذي يقدمه الفريق منذ انطلاق الموسم.

في المقابل، يدخل فاركو اللقاء تحت قيادة مديره الفني أحمد خطاب، واضعًا نصب عينيه تحقيق الفوز من أجل تحسين وضع الفريق في جدول الدوري، خاصة مع تراجع النتائج واحتلاله مركزًا متأخرًا، وهو ما يفرض ضغوطًا كبيرة على الفريق خلال المرحلة الحالية،ويحتل فاركو المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة جمعها من 14 مباراة، بينما يأتي زد في المركز السابع برصيد 20 نقطة من 14 مواجهة.