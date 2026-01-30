بمشاركة حجازي .. نيوم يفوز على ضمك بثلاثية نظيفة بالدوري السعودي

حقق فريق نيوم الفوز على فريق ضمك بنتيجة 3-0، علي ملعب مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك، لحساب منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري السعودي .

وسجل أهداف نيوم كل من ناثان زيزي وأليكساندر لاكازيتي وأمادو كوني في الدقائق 23 و45+1 و90+1 من إنطلاق المباراة.

نيوم ضد ضمك

وبتلك النتيجة رفع نيوم رصيده للنقطة 24 ليحتل المركز التاسع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، بينما توقف رصيد ضمك عند النقطة 11 ليحتل المركز المركز السادس عشر.

تشكيل نيوم

أعلن الفرنسي جالتييه المدير الفني لفريق نيوم تشكيل فريقه الذي خاض به مباراة ضمك علي ملعب مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك، لحساب منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري السعودي .

تشكيل نيوم ضد ضمك

ويقود احمد حجازي مدافع منتخب مصر تشكيل نيوم ضد ضمك والذي جاء كالتالي:

لويس ماكسيمانو – محمد البريك – أحمد حجازي – ناثان زيزي – فارس عابدي – أمادو كوني – عبدالعزيز نور – سلمان الفرج – سعيد بن رحمة – لوشتينو رودريجيز – ألكسندر لاكازيت

