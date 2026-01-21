تعادل سلبي بين نيوم والاتفاق بمشاركة حجازي

انتهت مواجهة نيوم والاتفاق، بالتعادل السلبي في في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري السعودي

بتلك النتيجة يرتفع رصيد فريق الاتفاق إلى 26 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي بينما ارتفع رصيد نيوم إلى 21 نقطة في المركز التاسع.

وجاء تشكيل نيوم كالتالي :-

حراسة المرمى: لويس ماكسيميانو

خط الدفاع: خليفة الدوسري – أحمد حجازي – ناثان زيزي – إسلام هوساوي

خط الوسط: علي حجي– أمادو كوني – سعيد بن رحمة - سايمون بوابري

خط الهجوم: لوتشيانو رودريجيز – ألكسندر لاكازيت

بينما جاء تشكيل الاتفاق

ماريك روداك، موها و نكوتا، عبد الله خطيب جاك هندري، فرانسيسكو كالفو، جواو كوستا، فارس الغامدي، أوندري دودا، الفارو ميدران، خالد الغنام، ماجد دوران