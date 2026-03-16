محمد سيد بشير: مي عمر اختارت تتر مسلسل الست موناليزا قبل بدء التحضيرات

كشف المؤلف محمد سيد بشير كواليس مسلسل "الست موناليزا"، بطولة النجمة مي عمر، بدايةً من تتر العمل وحتى نهايته، موضحًا حقيقة تغيير النهاية، وفقًا لآراء الجمهور كما تداول خلال الفترة الماضية.

وقال بشير عن أداء الفنان أحمد مجدي خلال لقائه مع الإعلامية إنجي علي في برنامج "نجوم رمضان أقربلك" على إذاعة "نجوم إف إم": "عمر أحمد مجدي ما كان هيصعب عليكي في المسلسل، وفيه جملة قالها حسن في المسلسل "المشاعر ديه سايبهالكم أنتو"، ديه مواصفات الشخصيات السامة".

وأشار بشير إلى أن مي عمر قامت باختيار تتر المسلسل قبل بدء التحضيرات، قائلًا: "التتر كان اختيار مي عمر، من أول الكلمات، ولما قعدت معاها سمعتني أغنية التتر فقولتلها إيه ده انتي عملتي التتر قبل المسلسل، فقالتلي الأغنية حلوة أوي وشبهنا".



‏وأوضح حقيقة تقديم جزء ثان من مسلسل "الست موناليزا"، قائلًا: لا، صعب، وبحسه إفلاس فكري أكتر، لكن لو العمل يستحمل، ليه لأ؟، يعني فيلم "هروب اضطراري" كنا هنعمله جزء تاني بالفعل وحضرناه وكتبناه، لأن العمل كان يتحمل، لكن فيه أعمال تانية لا".

‏وأشار إلى أن قصة المسلسل مستوحاة عن قصة حقيقية بنسبة 80%، قائلًا: "القصة حقيقية بنسبة 80%، لما جيت اتعرفت على الشخصية الحقيقية وبدأت تحكيلي بحكم إني مؤلف واستوقفني كلامها وفضل الموضوع في دماغي فترة، لحد ما أنا اللي طلبت عايز أسمع القصة ومن كتر اللي كان بيتعمل ضحكت، الواقع دموي وقاسي أوي، ومكنش ينفع نعرض اللي كان موجود، والصح إننا نكون موناليزا مش حسن، الصح إننا نكون ناس اصحاء نفسيين واجتماعيًا وفي نيتنا لكن احنا دلوقتي في مجتمع إن الغاية تبرر الوسيلة حتى لو على حساب الناس اللي منك".

‏وأكد بشير أنه لم يقم بتغيير نهاية المسلسل، كما أشار البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "إحنا مخلصين كتابة المسلسل يوم 1 ديسمبر، إحنا مغيرناش أي حاجة، وقولنا كفاية الأحداث ضاغطة ع الناس طول الوقت وطول الـ 15 حلقة، وكمان كان فيه زمايلي الصناع والنجوم كتيرك بيكلموني؛ لأن الأحداث مستفزاهم، ولما اتأخرت الحلقة 12 حصلت ضجة، وأنا خوفت واتخضيت؛ لأننا سيزون فيه مسلسلات كتير وناجحة ولكن تاثيرك يبقى لهذه الدرجة، فاجئني"، واستكمل حديثه مازحًا: "لو كنا حطينا النهاية الحقيقية كان هيتم اغتيالنا".

وتطرق بشير في حديثه عن أزمة المؤلفين في الوطن العربي، التي يتم تداولها خلال الآونة الأخيرة، قائلًا: "لا إحنا عندنا مشكلة في المخرجين، وعندنا مؤلفين شاطرين جدًا، لكن عندنا مخرجين قليلين جدا اللي بيفهموا في الدراما، ويضيفوا للعمل، وتقريبًا هما 10 مخرجين، منهم: شادي عبد السلام ومحمد عبد السلام وأحمد عبد الوهاب ومحمد محيي؛ وده لأن فيه مخرجين بيكون ليهم حسابات تانية، زي اللي بيفضّل التكنيك أكتر من التركيز على السيناريو، وفيه مخرجين بيركزوا على الصورة مش على الحوار اللي بيتقال، وعلى فكرة المسئول الأول والأخير عن أي عمل هو المخرج، بيقدر يطلع بيك سابع سما وينزل بيك سابع أرض"