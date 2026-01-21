أحمد حجازي يقود تشكيل نيوم أمام الاتفاق بالدوري السعودي

أعلن الجهاز الفني لفريق نيوم السعودي التشكيل الرسمي لمواجهة الاتفاق، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري السعودي
وجاء تشكيل نيوم كالتالي :-
حراسة المرمى: لويس ماكسيميانو
خط الدفاع: خليفة الدوسري – أحمد حجازي – ناثان زيزي – إسلام هوساوي
خط الوسط: علي حجي– أمادو كوني – سعيد بن رحمة - سايمون بوابري
خط الهجوم: لوتشيانو رودريجيز – ألكسندر لاكازيت
بينما جاء تشكيل الاتفاق
ماريك روداك، موها و نكوتا، عبد الله خطيب جاك هندري، فرانسيسكو كالفو، جواو كوستا، فارس الغامدي، أوندري دودا، الفارو ميدران، خالد الغنام، ماجد دوران