فن وثقافة

عبد الرحيم كمال يتحدث لـ صدى البلد عن رواية ثمرة طه إلياس | فيديو

السيناريست والكاتب الكبير عبد الرحيم كمال مع أوركيد سامي
السيناريست والكاتب الكبير عبد الرحيم كمال مع أوركيد سامي
أوركيد سامي

كشف السيناريست والكاتب الكبير عبد الرحيم كمال عن تفاصيل جديدة حول روايته «ثمرة طه اليأس»، وذلك خلال لقاء خاص لموقع صدى البلد الإخباري، حيث تحدث عن رؤيته الفلسفية لطبيعة الإنسان وتحولاته في العصر الحديث.


وقال عبد الرحيم كمال إن الإنسان في زمننا الحالي لم يعد مجرد مستهلك، بل أصبح في كثير من الأحيان مستهلكًا ذاته، موضحًا أن منظومة الاستهلاك لم تعد تقتصر على السلع فقط، بل امتدت لتشمل الفكر والوقت والمشاعر، في ظل ضغوط الحياة المتسارعة.


وتطرق الكاتب الكبير إلى الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أنه أصبح يسيطر بشكل متزايد على حياة الإنسان، ويؤثر في وعيه وخياراته، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذه التكنولوجيا يحتاج إلى وعي ثقافي وإنساني حتى لا يتحول الإنسان إلى مجرد تابع.


وعن مشاركته في ندوة ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، عبّر عبد الرحيم كمال عن سعادته الكبيرة بالتواجد داخل المعرض، مؤكدًا أنه يحبه منذ الطفولة، وأنه يمثل بالنسبة له ذكرى إنسانية وثقافية خاصة.


وأضاف أن معرض الكتاب لا يقتصر دوره على بيع الكتب ، بل يخلق حالة ثقافية وفكرية كبيرة، ويجمع بين المبدعين والجمهور في مساحة حوار حقيقية، معتبرًا إياه واحدًا من أهم الأحداث الثقافية في العالم العربي.

هل الشاي يخفف أم يفاقم تضخم البروستاتا؟ مفاجآت حول المشروب الأشهر بين الرجال

ما السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس؟
ما السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس؟
ما السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس؟

ألم العصب الخامس في الوجه| نوبات مؤلمة تشبه الصدمات الكهربائية وطرق علاج حديثة

ما هو العصب الخامس
ما هو العصب الخامس
ما هو العصب الخامس

لماذا يعود الوزن بسرعة بعد التوقف عن حقن التخسيس؟.. دراسة تكشف السبب

السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس
السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس
السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس

رعاية الأجداد للأحفاد تحميهم من مرض خطير.. دراسة تكشف فوائد غير متوقعة

فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم
فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم
فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم

