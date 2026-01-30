عبد الرحيم كمال يتحدث لـ صدى البلد عن رواية ثمرة طه إلياس | فيديو

كشف السيناريست والكاتب الكبير عبد الرحيم كمال عن تفاصيل جديدة حول روايته «ثمرة طه اليأس»، وذلك خلال لقاء خاص لموقع صدى البلد الإخباري، حيث تحدث عن رؤيته الفلسفية لطبيعة الإنسان وتحولاته في العصر الحديث.



وقال عبد الرحيم كمال إن الإنسان في زمننا الحالي لم يعد مجرد مستهلك، بل أصبح في كثير من الأحيان مستهلكًا ذاته، موضحًا أن منظومة الاستهلاك لم تعد تقتصر على السلع فقط، بل امتدت لتشمل الفكر والوقت والمشاعر، في ظل ضغوط الحياة المتسارعة.



وتطرق الكاتب الكبير إلى الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أنه أصبح يسيطر بشكل متزايد على حياة الإنسان، ويؤثر في وعيه وخياراته، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذه التكنولوجيا يحتاج إلى وعي ثقافي وإنساني حتى لا يتحول الإنسان إلى مجرد تابع.



وعن مشاركته في ندوة ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، عبّر عبد الرحيم كمال عن سعادته الكبيرة بالتواجد داخل المعرض، مؤكدًا أنه يحبه منذ الطفولة، وأنه يمثل بالنسبة له ذكرى إنسانية وثقافية خاصة.



وأضاف أن معرض الكتاب لا يقتصر دوره على بيع الكتب ، بل يخلق حالة ثقافية وفكرية كبيرة، ويجمع بين المبدعين والجمهور في مساحة حوار حقيقية، معتبرًا إياه واحدًا من أهم الأحداث الثقافية في العالم العربي.

