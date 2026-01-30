لاستعادة الردع | هدى رؤوف: إيران سترد حال تعرضها لهجوم أمريكي .. فيديو

قالت الدكتورة هدى رؤوف، المتخصصة في الشأن الإيراني، إن توجيه ضربة عسكرية لإيران أو التعامل بالخيار العسكري مع إيران سيكون له تداعياته على المنطقة هو كلام حقيقي جدا وهذه رؤية مصر لكل ما يتعلق بالشأن الإيراني بأنه لابد من تغليب المسار الدبلوماسي وليس العسكري.

وأضافت “رؤوف”، في برنامج "حقائق وأسرار" مع الإعلامي مصطفى بكري على قناة "صدى البلد"، أن إيران دولة ليست صغيرة ولديها استثمار في مشروع إقليمي منذ أكثر من 42 سنة، وستقوم بالرد في حالة تعرضها لهجوم أمريكي.

وذكرت هدى رؤوف أنه من المحتمل أن ترد إيران أيضا في هذه الحالة باستهداف إسرائيل لأن إيران تريد استعادة الردع وإظهار بعض القوة وأنها ليست ضعيفة كما تروج التقديرات الأمريكية.

وأوضحت أن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية يعتبران أن إيران في أضعف حالاتها، وترى إيران أن هذا ما يشجع واشنطن على التلويح بفكرة تغيير النظام الإيراني أو استهدافه، ولذلك سترد إيران في حالة تعرضها للضرب العسكري.

وأكدت رؤوف أن إيران صرحت بأنها ستتعامل مع أي عمل عسكري ضدها حتى لو كان محدودًا على أنه حرب شاملة، مشيرة إلى أن أي هجوم قد يؤدي إلى امتداد تداعياته إلى المنطقة بأسرها، وهو ما يجعل الخيارات العسكرية محفوفة بالمخاطر ولا تخدم الاستقرار الإقليمي.

