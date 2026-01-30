السكة الحديد تشغل قطارات جديدة بعربات مختلطة بين القاهرة - الأقصر - أسوان| تفاصيل

أعلنت هيئة السكك الحديدية عن تشغيل 4 قطارات بعربات (نوم / جلوس VIP Premium ) كخدمة جديدة بين ( القاهرة / الاقصر / أسوان) والعكس كالتالي:

- تشغيل قطار رقم 1090 بعربات مختلطة (نوم / جلوس VIP Premium ) يوم 1 / 2 / 2026 فقط من محطة صعيد مصر الساعة 22.55 يصل لمحطة أسوان الساعة 10.10 كالجدول المرفق.

- تشغيل قطار رقم 1091 بعربات مختلطة (نوم / جلوس VIP Premium ) يومى 31 / 1 / 2026 و 2 / 2 / 2026 فقط من محطة اسوان الساعة 16.50 يصل لمحطة صعيد مصر الساعة 4.35 كالجدول المرفق.

- تشغيل قطار رقم 1092 بعربات مختلطة (نوم / جلوس VIP Premium ) يوم 4 / 2 / 2026 فقط من محطة صعيد مصر الساعة 22.55 يصل لمحطة الاقصر الساعة 07.20 كالجدول المرفق .

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على الاستجابة للطلب المتزايد من جمهور الركاب بالوجه القبلي وتنشيط السياحة الداخلية ، وتوفير سبل الراحة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة .

وقالت الهيئة إنها لا تتواني في سعيها لتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب.