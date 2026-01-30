قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إبراهيم فايق يكشف كواليس ميركاتو الأهلي .. صفقات مقيدة ومستقبل ديانج
أعين أمريكا بالسماء .. وصول مقاتلة التجسس أوليف 48 إلى قطر يصعد التوتر ضد إيران
للاطمئنان على حالته الصحية.. نجوم الإسماعيلي يزورون حسن شحاتة
بكري : الرئيس لديه غُصة من المسئولين المتقاعسين في عملهم .. فيديو
دولة التلاوة لـ محمود السيد: موهبة تتألق منذ سنوات وأذهلت لجنة التحكيم
معرض القاهرة الدولي للكتاب يتخطى 4.5 مليون زائر في تسعة أيام منذ افتتاحه للجمهور | صور
كلامك مش داخل دماغي | إعلامي يوجّه رسالة صادمة لـ إمام عاشور
منظومة كرة تليق بمستوى النادي | الخطيب يهنئ رجال طائرة الأهلي بدوري المرتبط
مصرع 200 شخص في انهيار منجم شرقي الكونغو
الهلال يضع قدمًا في دور ربع النهائي بعد الفوز على صن داونز بأبطال أفريقيا
الرئيس السيسي : ما أكرهش الفقير والجاهل .. أكره الفقر والجهل
كارثة في القطاع .. كيف تنقلب حرب غزة إلى تهديد بيئي خطير يطارد إسرائيل ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

عملاق أوروبي جديد يقترب من ضم عمر مرموش .. هل تتم الصفقة؟

عمر مرموش
عمر مرموش
أحمد أيمن

تتصاعد التكهنات في سوق الانتقالات الشتوية الحالية حول مستقبل النجم المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، بعدما وضعه نادي أتلتيكو مدريد الإسباني ضمن أولوياته لتعزيز صفوفه في الفترة المقبلة.

عمر مرموش قاد فريق مانشستر سيتي، السبت الماضي، للفوز على وولفرهامبتون بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات الجولة رقم 23، من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-26.

عقد مرموش مع مانشستر سيتي

تجدر الإشارة إلى أن مرموش قد وقع على عقد مدته 4 سنوات ونصف مع مانشستر سيتي، العام الماضي وبالتحديد يناير 2025، قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وكلفت صفقة عمر مرموش خزينة فريق مانشستر سيتي، 80 مليون يورو تم دفعها إلى نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني.

ويملك عمر مرموش سجلًا تهديفيًا لافتًا، بعدما سجل 76 هدفًا في 251 مباراة خلال مسيرته الاحترافية، ما يجعله حلًا جذابًا لمشكلة العمق الهجومي لدى العديد من الأندية الأوروبية، لاسيما بعد مشاركاته المحدودة هذا الموسم مع السيتي.

عروض أوروبية لضم عمر مرموش 

تصدر عمر مرموش، عناوين سوق الانتقالات الشتوية، بعد أن أصبح هدفًا لخمسة أندية أوروبية كبرى، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في أسعار وانتقالات اللاعبين.

تضمنت القائمة بوروسيا دورتموند الألماني، وجالاتا سراي التركي، وأستون فيلا وتوتنهام الإنجليزيين، بالإضافة إلى أتلتيكو مدريد الإسباني.

ويأتي اهتمام الأندية بخدمات مرموش في ظل قلة مشاركاته هذا الموسم مع مانشستر سيتي، حيث لم يشارك اللاعب بشكل منتظم مع الفريق الأول بقيادة المدرب بيب جوارديولا هذا الموسم، ما فتح الباب أمام إمكانية الرحيل المؤقت للنجم المصري عن صفوف الفريق السماوي.

هل ينتقل مرموش إلى أتلتيكو مدريد؟

وفقاً لتقارير صحيفة Fichajes، فإن أتلتيكو مدريد يسعى إلى جلب مرموش على سبيل الإعارة مع خيار شراء نهاية الموسم، في محاولة لدعم خط الهجوم قبل انتهاء الموسم. 

يأتي هذا الاهتمام في ظل نقص مشاركات مرموش مع فريقه الحالي مانشستر سيتي، حيث لم ينجح في الحصول على ثقة المدرب بيب جوارديولا ليكون أحد الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق.

أتلتيكو مدريد يبحث عن مهاجم جيد يمكنه حسم المباريات في اللحظات الحاسمة، وهو ما يجعل من مرموش هدفاً مناسباً خصوصاً مع تذبذب مستوى بعض الهجوم في الفريق الإسباني هذا الموسم.

وقد يكون عرض أتلتيكو مدريد شاملاً بند شراء يُقدّر بـ 55 مليون يورو بالإضافة إلى 15 مليون يورو كمتغيرات، وهي أرقام قريبة من القيمة التي دفعها مانشستر سيتي لضم اللاعب المصري في الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 75 مليون يورو تقريباً.

عمر مرموش صفقة عمر مرموش عروض عمر مرموش عقد عمر مرموش مع السيتي أتلتيكو مدريد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه الهذب

نزل 2700 جنيه.. هبوط سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 30-1-2026

الذهب

هبوط في الذهب مساء الجمعة | وهذا سعر عيار 21 الآن

صورة ارشيفية

أسعار الذهب تخسر 500 جنيها.. تفاصيل

سعر الذهب

الجرام تخطى 8000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة عن الأسعار

انهيار أسعار الذهب

الذهب في رحلة سقوط حر .. عيار 21 يخسر 600 جنيه الآن

شادي زلطة

التعليم تنفي تأجيل موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس

إمام عاشور

رفض الاعتذار.. تجميد إمام عاشور وعقوبة جديدة بفرمان من توروب| تطور خطير

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية

ترشيحاتنا

نشاط التمويل العقاري

بنمو 44% .. عقود التمويل العقاري ترتفع لـ 13560 في 11 شهرًا

رانيا المشاط

التخطيط والتنمية الاقتصادية تعلن الحصاد الأسبوعي لأنشطة وفعاليات الوزارة

الرقابة المالية

الرقابة المالية : 50 مليار جنيه تعويضات لنشاط التأمين التجاري

بالصور

هل الشاي يخفف أم يفاقم تضخم البروستاتا؟ مفاجآت حول المشروب الأشهر بين الرجال

ما السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس؟
ما السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس؟
ما السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس؟

ألم العصب الخامس في الوجه| نوبات مؤلمة تشبه الصدمات الكهربائية وطرق علاج حديثة

ما هو العصب الخامس
ما هو العصب الخامس
ما هو العصب الخامس

لماذا يعود الوزن بسرعة بعد التوقف عن حقن التخسيس؟.. دراسة تكشف السبب

السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس
السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس
السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس

رعاية الأجداد للأحفاد تحميهم من مرض خطير.. دراسة تكشف فوائد غير متوقعة

فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم
فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم
فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم

فيديو

برنامج حقائق وأسرار

بكري : الرئيس لديه غُصة من المسئولين المتقاعسين في عملهم .. فيديو

سوائل بملايين الدولارات

سوائل أغلى من الذهب والألماس .. أرقام لا يصدقها العقل

بطل العالم

العرض الخاص يتحول إلى هدية.. قصة تبرع مسلسل بطل العالم لمركز شباب صفط اللبن

تدخل جراحي عاجل لـ سوسن بدر

تدخل جراحي عاجل لـ سوسن بدر بعد إصابتها بكسر في القدم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد