عملاق أوروبي جديد يقترب من ضم عمر مرموش .. هل تتم الصفقة؟

تتصاعد التكهنات في سوق الانتقالات الشتوية الحالية حول مستقبل النجم المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، بعدما وضعه نادي أتلتيكو مدريد الإسباني ضمن أولوياته لتعزيز صفوفه في الفترة المقبلة.

عمر مرموش قاد فريق مانشستر سيتي، السبت الماضي، للفوز على وولفرهامبتون بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات الجولة رقم 23، من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-26.

عقد مرموش مع مانشستر سيتي

تجدر الإشارة إلى أن مرموش قد وقع على عقد مدته 4 سنوات ونصف مع مانشستر سيتي، العام الماضي وبالتحديد يناير 2025، قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وكلفت صفقة عمر مرموش خزينة فريق مانشستر سيتي، 80 مليون يورو تم دفعها إلى نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني.

ويملك عمر مرموش سجلًا تهديفيًا لافتًا، بعدما سجل 76 هدفًا في 251 مباراة خلال مسيرته الاحترافية، ما يجعله حلًا جذابًا لمشكلة العمق الهجومي لدى العديد من الأندية الأوروبية، لاسيما بعد مشاركاته المحدودة هذا الموسم مع السيتي.

عروض أوروبية لضم عمر مرموش

تصدر عمر مرموش، عناوين سوق الانتقالات الشتوية، بعد أن أصبح هدفًا لخمسة أندية أوروبية كبرى، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في أسعار وانتقالات اللاعبين.

تضمنت القائمة بوروسيا دورتموند الألماني، وجالاتا سراي التركي، وأستون فيلا وتوتنهام الإنجليزيين، بالإضافة إلى أتلتيكو مدريد الإسباني.

ويأتي اهتمام الأندية بخدمات مرموش في ظل قلة مشاركاته هذا الموسم مع مانشستر سيتي، حيث لم يشارك اللاعب بشكل منتظم مع الفريق الأول بقيادة المدرب بيب جوارديولا هذا الموسم، ما فتح الباب أمام إمكانية الرحيل المؤقت للنجم المصري عن صفوف الفريق السماوي.

هل ينتقل مرموش إلى أتلتيكو مدريد؟

وفقاً لتقارير صحيفة Fichajes، فإن أتلتيكو مدريد يسعى إلى جلب مرموش على سبيل الإعارة مع خيار شراء نهاية الموسم، في محاولة لدعم خط الهجوم قبل انتهاء الموسم.

يأتي هذا الاهتمام في ظل نقص مشاركات مرموش مع فريقه الحالي مانشستر سيتي، حيث لم ينجح في الحصول على ثقة المدرب بيب جوارديولا ليكون أحد الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق.

أتلتيكو مدريد يبحث عن مهاجم جيد يمكنه حسم المباريات في اللحظات الحاسمة، وهو ما يجعل من مرموش هدفاً مناسباً خصوصاً مع تذبذب مستوى بعض الهجوم في الفريق الإسباني هذا الموسم.

وقد يكون عرض أتلتيكو مدريد شاملاً بند شراء يُقدّر بـ 55 مليون يورو بالإضافة إلى 15 مليون يورو كمتغيرات، وهي أرقام قريبة من القيمة التي دفعها مانشستر سيتي لضم اللاعب المصري في الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 75 مليون يورو تقريباً.