قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لاتسيو يتعادل مع جنوى 2-2 في الدوري الإيطالي
خطة الهروب بالأتوبيس.. كيف أُخفيت كابلات الإنارة بعد سرقتها من مبنى وزارة العدل؟
إبراهيم فايق يكشف كواليس ميركاتو الأهلي .. صفقات مقيدة ومستقبل ديانج
أعين أمريكا بالسماء .. وصول مقاتلة التجسس أوليف 48 إلى قطر يصعد التوتر ضد إيران
للاطمئنان على حالته الصحية.. نجوم الإسماعيلي يزورون حسن شحاتة
بكري : الرئيس لديه غُصة من المسئولين المتقاعسين في عملهم .. فيديو
دولة التلاوة لـ محمود السيد: موهبة تتألق منذ سنوات وأذهلت لجنة التحكيم
معرض القاهرة الدولي للكتاب يتخطى 4.5 مليون زائر في تسعة أيام منذ افتتاحه للجمهور | صور
كلامك مش داخل دماغي | إعلامي يوجّه رسالة صادمة لـ إمام عاشور
منظومة كرة تليق بمستوى النادي | الخطيب يهنئ رجال طائرة الأهلي بدوري المرتبط
مصرع 200 شخص في انهيار منجم شرقي الكونغو
الهلال يضع قدمًا في دور ربع النهائي بعد الفوز على صن داونز بأبطال أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تدخل جراحي لإنقاذ شاب يعاني كسرا بالفك السفلي في حادث بالمنوفية

الفريق الجراحي
الفريق الجراحي
مروة فاضل

نجح فريق جراحة الوجة والفكين بمستشفى بركة السبع في محافظة المنوفية في إجراء تدخل جراحي سريع بتثبيت لكسر بالفك السفلي تحت التخدير العام بالعمليات في استجابة سريعة لحالة طوارئ لإنقاذ شاب يعاني من كسر  بالفك السفلي اثر حادث طريق. 

قاد الفريق الطبي الدكتور أحمد موافي مدير المستشفى، والدكتور أحمد عادل ابوالمكارم رئيس فريق جراحة الوجة والفكين واستشاري جراحة الوجة والفكين. 

تم استقبال المريض فور وصوله إلى وحدة جراحة الوجة والفكين ، وإجراء جميع الفحوصات الطبية اللزمة وتحضيره للعمليات ، واجراء تدخل جراحي السريع.

قام بإجراء الجراحة الدكتور أحمد عادل ابوالمكارم استشاري جراحة الوجة والفكين، الدكتورةنسرين محمد رمضان اخصائي جراحه الوجه والفكين االدكتورة نهله البدوي طبيب جراحه الوجه والفكين. الدكتور محمد وجدي طبيب  جراحه الوجه والفكين.

في حضور الدكتور محمد جمال البلشي استشاري التخدير ،  الدكتور فيفي ابراهيم اخصائي التخدير

وأكدت إدارة مستشفى بركة السبع استمرار التقدم في جميع الجراحات ، من خلال تواجد نخبة من الاستشاريين المتخصصين وتوفير أحدث المستلزمات الطبية والجراحية، بما يضمن تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

كما توجهت إدارة المستشفى بتقديم الشكر للأطقم الطبية المساعدة من فرق، التمريض، والفنيين، على جهودهم المستمرة في دعم العمل الطبي والعمليات الجراحية.

وأكد المستشفى استعداده التام لاستقبال جميع الحالات الطارئة والتدخلات الجراحية السريعة على مدار الساعة.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية صحة المنوفية مستشفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه الهذب

نزل 2700 جنيه.. هبوط سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 30-1-2026

الذهب

هبوط في الذهب مساء الجمعة | وهذا سعر عيار 21 الآن

صورة ارشيفية

أسعار الذهب تخسر 500 جنيها.. تفاصيل

سعر الذهب

الجرام تخطى 8000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة عن الأسعار

انهيار أسعار الذهب

الذهب في رحلة سقوط حر .. عيار 21 يخسر 600 جنيه الآن

شادي زلطة

التعليم تنفي تأجيل موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس

إمام عاشور

رفض الاعتذار.. تجميد إمام عاشور وعقوبة جديدة بفرمان من توروب| تطور خطير

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية

ترشيحاتنا

كتاب «القول الطيب» 4

مجلس حكماء المسلمين يطرح «القول الطيب» 4 للإمام الأكبر في معرض القاهرة

ندوة جناح الأزهر بمعرض الكتاب

جناح الأزهر يعقد ندوة عن تحديات العالم الرقمي غدا.. ويكرم أطفال "بلغت السابعة"

الدكتورة آمال ابراهيم

فن اختيار شريك الحياة.. توافد الزوار على حفل توقيع كتاب «قبل المأذون» بمعرض الكتاب.. صور

بالصور

هل الشاي يخفف أم يفاقم تضخم البروستاتا؟ مفاجآت حول المشروب الأشهر بين الرجال

ما السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس؟
ما السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس؟
ما السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس؟

ألم العصب الخامس في الوجه| نوبات مؤلمة تشبه الصدمات الكهربائية وطرق علاج حديثة

ما هو العصب الخامس
ما هو العصب الخامس
ما هو العصب الخامس

لماذا يعود الوزن بسرعة بعد التوقف عن حقن التخسيس؟.. دراسة تكشف السبب

السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس
السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس
السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس

رعاية الأجداد للأحفاد تحميهم من مرض خطير.. دراسة تكشف فوائد غير متوقعة

فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم
فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم
فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم

فيديو

برنامج حقائق وأسرار

بكري : الرئيس لديه غُصة من المسئولين المتقاعسين في عملهم .. فيديو

سوائل بملايين الدولارات

سوائل أغلى من الذهب والألماس .. أرقام لا يصدقها العقل

بطل العالم

العرض الخاص يتحول إلى هدية.. قصة تبرع مسلسل بطل العالم لمركز شباب صفط اللبن

تدخل جراحي عاجل لـ سوسن بدر

تدخل جراحي عاجل لـ سوسن بدر بعد إصابتها بكسر في القدم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد