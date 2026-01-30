تدخل جراحي لإنقاذ شاب يعاني كسرا بالفك السفلي في حادث بالمنوفية

نجح فريق جراحة الوجة والفكين بمستشفى بركة السبع في محافظة المنوفية في إجراء تدخل جراحي سريع بتثبيت لكسر بالفك السفلي تحت التخدير العام بالعمليات في استجابة سريعة لحالة طوارئ لإنقاذ شاب يعاني من كسر بالفك السفلي اثر حادث طريق.

قاد الفريق الطبي الدكتور أحمد موافي مدير المستشفى، والدكتور أحمد عادل ابوالمكارم رئيس فريق جراحة الوجة والفكين واستشاري جراحة الوجة والفكين.

تم استقبال المريض فور وصوله إلى وحدة جراحة الوجة والفكين ، وإجراء جميع الفحوصات الطبية اللزمة وتحضيره للعمليات ، واجراء تدخل جراحي السريع.

قام بإجراء الجراحة الدكتور أحمد عادل ابوالمكارم استشاري جراحة الوجة والفكين، الدكتورةنسرين محمد رمضان اخصائي جراحه الوجه والفكين االدكتورة نهله البدوي طبيب جراحه الوجه والفكين. الدكتور محمد وجدي طبيب جراحه الوجه والفكين.

في حضور الدكتور محمد جمال البلشي استشاري التخدير ، الدكتور فيفي ابراهيم اخصائي التخدير

وأكدت إدارة مستشفى بركة السبع استمرار التقدم في جميع الجراحات ، من خلال تواجد نخبة من الاستشاريين المتخصصين وتوفير أحدث المستلزمات الطبية والجراحية، بما يضمن تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

كما توجهت إدارة المستشفى بتقديم الشكر للأطقم الطبية المساعدة من فرق، التمريض، والفنيين، على جهودهم المستمرة في دعم العمل الطبي والعمليات الجراحية.

وأكد المستشفى استعداده التام لاستقبال جميع الحالات الطارئة والتدخلات الجراحية السريعة على مدار الساعة.