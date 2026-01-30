بعد تطويره وصيانته| افتتاح كوبري مبارك أمام المارة في المنوفية.. صور

أعلن حي شرق شبين الكوم في محافظة المنوفية، افتتاح كوبري مبارك رسميًا بعد الانتهاء من أعمال التطوير والرصف ورفع الكفاءة.

ويأتي افتتاح الكوبري لتسهيل حركة المرور، وتحقيق أعلى معدلات الأمان، فضلًا عن تحسين المظهر الحضاري

واكد هيثم صادق رئيس حي شرق، أنه تمت المتابعة اللحظية للاعمال وتم الانتهاء من أعمال رصف كوبري مبارك.

وأكد أن الكوبري يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة المواطنين والمركبات، ورفع مستوى الأمان، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير الطرق والكباري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف، ان المتابعة الميدانية مستمرة لضمان جاهزية الكوبري للتشغيل حرصًا على تحقيق أعلى مستوى من الجودة في التنفيذ.

وأضاف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أننا مستمرون في تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بكافة القطاعات المختلفة ، وأن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل وفق خطط عمل متكاملة ومدروسة في شتى القطاعات الخدمية حتى يشعر المواطن المنوفي بما يتم إنجازه من أعمال على أرض الواقع لتحسين مستوى الخدمات المقدمة .