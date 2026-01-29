قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

بمشاركة 50 طبيبا.. مدرس من المنوفية يجري عملية زراعة رئتين بعد جمع تبرعات 15 مليون جنيه

المدرس أحمد عبد الوارث
المدرس أحمد عبد الوارث
مروة فاضل

يجري ابن مدينة الشهداء في محافظة المنوفية أحمد عبد الوارث اليوم، الخميس، عملية كبيرة لزراعة الرئتين بعد قيام أهل مدينته بجمع ما يقرب ما يفوق 15 مليون جنيه لإجراء العملية في دولة الإمارات. 

وأكد شقيقه أنه سيتم  إجراء عمليتين وهما زراعة رئتين أولًا، يعقبهما قلب مفتوح في نفس الوقت، وذلك بعد تطابق حالة المتبرع. 

وقال إن العملية كبيرة جدًا، ويشارك فيها حوالي 50 طبيبًا ومساعدًا، ومتوقع تمتد من 6 إلى 8 ساعات.

وسطر أهالي مدينة الشهداء في محافظة المنوفية ملحمة تعاون وتكافل بعد جمع نحو 15 مليون جنيه لإنقاذ حياة مدرس يحتاج إلى زراعة رئتين. 

 وتمكن الأهالي في أقل من شهرين من جمع تكاليف العملية، وهو ما يفوق 15 مليون جنيه في عدة أسابيع بعد تكاتف الجميع من أبناء المدينة لإنقاذ حياة المدرس أحمد عبد الوارث. 

وأكد شقيق المدرس أحمد عبد الوارث أنه تم جمع تكاليف العملية وسددها بالكامل للمستشفى الذي سيتم إجراء العملية به في دولة الإمارات، وذلك بتكاتف من أبناء قريتهم كفر عشما وجميع أهالي مركز الشهداء داخل مصر وخارجها. 

وناشد الأخ، الجميع الدعاء لشقيقه لتتم العملية بنجاح، حيث إنه عاني كثيرا وكان لا يستطيع التنفس بدون جهاز التنفس طوال الوقت. 

ويبلغ أحمد عبد الوارث من العمر 47 عامًا، ويعمل مدرسا، وهو متزوج ويعول أربعة أطفال، ويعتمد كليا على أجهزة التنفس الصناعي على مدار اليوم، في ظل حالته الصحية التي تتطلب إجراء عملية زراعة رئتين عاجلة في مستشفى كليفلاند كلينك – أبو ظبي.

