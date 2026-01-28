محافظ المنوفية: لجنة لمعاينة الموقع المقترح لإقامة كوبري جديد بـ شبين الكوم

أصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية قرارا بتشكيل لجنة لمعاينة ودراسة الموقع المقترح لإنشاء كوبري جديد كمحور مروري حيوي يربط بين أحياء غرب وشرق شبين الكوم ، ونواة لإنشاء طريق دائري يسهم في تيسير الحركة المرورية بالعاصمة .

وقامت اليوم اللجنة المشكلة بمعاينة الموقع المقترح علي الطبيعة لإقامة الكوبري الجديد أمام مقر فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بحي غرب ومكتبة مصر العامة بحي شرق شبين الكوم لإعداد تقرير مفصل والعرض علي السلطة المختصة لإتخاذ اللازم في هذا الشأن تحقيقاً للصالح العام.

وشارك في اللجنة المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد ، ومديري مديريات الطرق والمساحة، ومدير عام المشروعات بالهيئة العامة للطرق والكباري بوسط الدلتا، ووكيل إدارة مرور المنوفية ، ورؤساء أحياء شرق وغرب شبين الكوم ، عدد من الجهات المعنية .

وأكد أبو ليمون، أن المحافظة تتبنى خطة طموحة لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق كونه أحد العوامل الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.

كما اكد أنه يسعى جاهداً لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين ولا يدخر جهداً في تحسين جودة الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة بشتى القطاعات، مشيراً إلى أن الهدف من إنشاء الكوبرى الجديد المساهمة في تسهيل الحركة المرورية وتخفيف التكدسات داخل المدينة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.