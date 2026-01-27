إحالة قا.تل أطفال المنوفية إلى محكمة الجنايات وجار تحديد موعد أولى الجلسات

قررت نيابة المنوفية إحالة قاتل الصغار أطفال قرية الراهب بمدينة شبين الكوم إلي محكمة الجنايات وذلك عقب اعترافه بارتكابه الواقعة.

وأكد مصدر أنه جاري تحديد موعد اولي جلسات محاكمة المتهم بقتل 3 صغار منهم شقيقين ونجلة عمهم، إلي جانب تحديد دائرة المحاكمة.

وكانت نيابة شبين الكوم قد قررت حبس المتهم محمود جابر ابن قرية الراهب بقتل 3 أطفال للانتقام من والدهم لوجود خلافات بينهم.

واعترف المتهم تفصيليا بقتل الصغار خنقا والقاءهم في منزل جدته المهجور انتقاما من صديقه والدهم كما قام بتمثيل جريمته.

وسادت حالة من الحزن بين ابناء قرية الراهب عقب مقتل 3 أطفال صغار استدرجهم صديق والدهم انتقاما منه فقرر التخلص من الأطفال خنقا.