الإمارات تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام العالمي
طارق العشري: كأس أمم إفريقيا ذهبت إلى من يستحق
مأساة في قرية الراهب | والقبض على قاتل 3 أطفال انتقاما من والدهم.. تفاصيل
بدر إضافي يحير التقويم ويدهش العلماء.. ما هو القمر الأزرق؟
الخميس بعد المقبل إجازة في البنوك بسبب أجازة ثورة يناير وعيد الشرطة
الداخلية تكشف حقيقة سرقة 2 كيلو ذهب من تاجر بقنا
9 مليارات دولار صادرات ذهب في 2026.. الشعبة تعلن مفاجأة للمصريين
الرئيس السيسي يصل مطار زيورخ الدولي للمشاركة في منتدى دافوس
الرئيس السيسي يصل مطار زيورخ للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي
ضحك ولعب.. الظهور الأول لصلاح في تدريبات ليفربول بعد أمم أفريقيا؟ |فيديو وصور
«اشتريت لقب الأسطورة».. فاطمة عمر تفتح قلبها لـ "صدى البلد" وتحكي عن 25 عامًا من الذهب والدموع: لا يوجد شيء اسمه إعاقة
هيئة الأركان الإيرانية : لا نكترث بتصريحات ترامب .. وردنا على أي اعتداء سيكون صارمًا
تحقيقات وملفات

ياسمين القصاص

شهدت قرية الراهب التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية واقعة مأساوية تمثلت في قتل ثلاثة أطفال خنقا وإلقاء جثثهم داخل منزل مهجور، الأمر الذي دفع فريقا من النيابة العامة وقوات مركز شرطة شبين الكوم إلى الانتقال إلى موقع الحادث لبدء التحقيقات والتمثيل الجسدي للجريمة.

وفي هذا الصدد، قال أحمد شوقي، عم الضحايا: "نحن من قرية الراهب التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، ونؤكد أن الجهات الأمنية قامت بدورها على أكمل وجه، حيث تمكنت من الوصول إلى الجاني وضبطه فور وقوع الحادث دون تأخير". 

وأضاف عم الضحايا- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "وقد أقدم الجاني على قتل ثلاثة أطفال أبرياء دون أي رحمة؛ فتاتين تبلغان من العمر 6 و4 سنوات، وطفل يبلغ من العمر 3 سنوات".

وأشار: "وكان دافعه الأساسي هو الانتقام فقط، والضحايا هم: مكة، وجنة، وعبدالله".

واختتم: "تداولت بعض الأقاويل حول تعرض الطفلة الكبرى للاعتداء وسرقة القرط الخاص بها، إلا أن التقرير الرسمي الصادر عن مصلحة الطب الشرعي لم يصدر حتى الآن، ولا تزال هذه المعلومات غير مؤكدة إلى حين إعلان النتائج النهائية".

اعترافات المتهم

وأكد المتهم خلال التحقيقات أنه استدرج الأطفال الثلاثة إلى المنزل المهجور مستخدما ذريعة الإغراء، ثم قام بخنقهم باستخدام شال، بدافع الانتقام من والدهم، وأضاف أنه حاول إخفاء الجثث داخل المنزل، إلا أن كاميرات المراقبة المنتشرة في الشارع كشفت غموض الواقعة، حيث ظهر المتهم برفقة الأطفال، وعند مواجهته بالصور والفيديوهات اعترف بارتكاب الجريمة.

إجراءات النيابة والقبض على المتهم

أصدرت النيابة العامة بمركز شبين الكوم، تحت إشراف الدكتور أحمد أبو الخير المحامي العام لنيابات المنوفية، قرارا بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، تمهيدا لاستكمال إجراءات القضية.

وفي أقل من خمس ساعات من تلقي البلاغ، تمكنت مباحث مركز شرطة شبين الكوم، بقيادة المقدم محمد المغربي، من ضبط المتهم وإحضاره، بعد أن تلقى اللواء علاء الدين الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء أحمد خيري مدير المباحث الجنائية بالمديرية.

والجدير بالذكر، أن بمواجهة المتهم، اعترف بارتكابه الواقعة نتيجة خلافات مع والد الأطفال، وأن دوافعه كانت الانتقام منهم عبر قتل الأبرياء الصغار، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وإجراءات الملاحقة القانونية.

