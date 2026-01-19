المتهم بقتل صغار المنوفية الثلاث يمثل جريمته في حراسة أمنية مشددة

في حراسة أمنية مشددة، قام المتهم بقتل الثلاث أطفال صغار المنوفية بتمثيل جريمته في حراسة أمنية مشددة.

وفرضت قوات الأمن كردون أمني حول موقع الحادث المنزل المهجور واصطحبت المتهم لتمثيل الجريمة في حضور قوات التحقيق وفريق النيابة العامة.

وأدلي المتهم باعترافات تفصيلية واستدراج الأطفال واصطحابهم إلي المنزل المهجور وتخلص منهم بالخنق بقطعة قماش.

وقررت نيابة المنوفية حبس المتهم بقتل ٣ صغار بقرية الراهب بمركز شبين الكوم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

جاء ذلك عقب اعترافه بقتل الشقيقين جنه وعبد الله وبنت عمهم مكة للانتقام من والد الشقيقين لوجود خلافات سابقة بينهم.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.