لإخفاء أثار الجريمة.. لصوص يشعلون النار فى شقة عقب سرقتها بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصان لقيامهما بسرقة شقة سكنية “بأسلوب المفتاح المصطنع” وإشعال النيران بها في القاهرة

البداية عندما تبلغ قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بنشوب حريق بشقة سكنية بدائرة القسم.

وعلى الفور تم الانتقال والسيطرة على الحريق دون حدوث إصابات وتبين نشوب حريق بالشقة المشار إليها "خالية من السكان" مما نتج عنه احتراق بعض محتوياتها وبسؤال مالكها قرر اكتشافه سرقة بعض محتويات الشقة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكبى الواقعة (شخص وسيدة "لهما معلومات جنائية") حيث تبين قيامهما بسرقة الشقة المشار إليها وإشعال الحريق بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (كمية من المواد المخدرة – 13 مفتاح مصطنع – عدد من الأدوات المستخدمة فى ارتكاب واقعة السرقة ) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة والدخول للشقة محل البلاغ بإستخدام "مفتاح مصطنع" عقب التأكد من عدم وجود أحد بداخلها وقيامهما عقب ذلك بإشعال النيران بالشقة لطمس آثار السرقة وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها ، وأن المواد المخدرة المضبوطة بحوزتهما بقصد التعاطى.

وتم اتخاذ قرار الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.