المنتخب المصري يخوض 3 وديات استعدادا لكأس العالم.. اعرف المواعيد
النيابة تكشف تفاصيل معاينة جثة سيدة زنين.. وتأمر بتشريحها في زينهم
الجيش السوري يعلن فرض حظر تجوال كامل في مدينة الشدادي
المفتي: بناء الإنسان المهني في العصر الحديث لابد أن ينطلق من منظومة قيمية راسخة
بعد انتهاء أمم أفريقيا.. إعلامي يكشف موعد عودة الدوليين لتدريبات الزمالك
جناح صهيون.. طائرة نتنياهو تقلع لمهمة غامضة للمرة الثانية هذا الأسبوع
تحذير عاجل الحكومة السورية لـ قسد بسبب داعش
اكتشاف حطام سفينة نادرة بعد 600 عام من غرقها.. ماذا وجدوا بداخلها؟
الحكومة السورية: العمليات العسكرية تهدف لاستعادة الأمن وحماية المدنيين ومنع عودة الإرهاب
في لفتة محبة.. الإمام الأكبر يطمئن على صحة قداسة البابا تواضروس
أول تعليق من دياز بعد ضياع ركلة جزاء أمام السنغال
طقس الساعات المقبلة| ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء
لإخفاء أثار الجريمة.. لصوص يشعلون النار فى شقة عقب سرقتها بالقاهرة

مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصان لقيامهما بسرقة شقة سكنية “بأسلوب المفتاح المصطنع” وإشعال النيران بها في القاهرة

البداية عندما تبلغ قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بنشوب حريق بشقة سكنية بدائرة القسم.

وعلى الفور تم الانتقال والسيطرة على الحريق دون حدوث إصابات وتبين نشوب حريق بالشقة المشار إليها "خالية من السكان" مما نتج عنه احتراق بعض محتوياتها وبسؤال مالكها قرر اكتشافه سرقة بعض محتويات الشقة. 
 وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكبى الواقعة (شخص وسيدة "لهما معلومات جنائية") حيث تبين قيامهما بسرقة الشقة المشار إليها وإشعال الحريق بها. 
 وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (كمية من المواد المخدرة – 13 مفتاح مصطنع – عدد من الأدوات المستخدمة فى ارتكاب واقعة السرقة ) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة والدخول للشقة محل البلاغ بإستخدام "مفتاح مصطنع" عقب التأكد من عدم وجود أحد بداخلها وقيامهما عقب ذلك بإشعال النيران بالشقة لطمس آثار السرقة وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها ، وأن المواد المخدرة المضبوطة بحوزتهما بقصد التعاطى.

وتم اتخاذ قرار الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

