المنوفية.. تسليم مساعدات لـ 65 حالة من الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية لقاءاته بالحالات الإنسانية والتي يحرص على تنظيمها بصفة دورية لتخفيف العبء عن كاهلهم وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم ، جاء ذلك بحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام ، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، العميد محمد جعفر المستشار العسكري ، مدير عام شئون مكتب المحافظ ، مديري مديريات الصحة ، التموين ، العمل ، التضامن الاجتماعي ، الأوقاف ، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام.

حيث استهل محافظ المنوفية لقائه بتسليم مساعدات مالية وعينية تضمنت مواد غذائية وبطاطين لـ 65 حالة إنسانية مستحقة بقيمة إجمالية تزيد عن نصف مليون جنيه لمساعدتهم علي تلبية متطلبات حياتهم اليومية ومراعاة لأحوالهم المعيشية والاجتماعية ، مؤكدا أن مكتبه مفتوح دائماً لكافة فئات المجتمع ولاسيما الأسر الأولي بالرعاية وذوي الهمم وأنه لا يدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لأهالي المحافظة ، لافتاً إلي تواجد مسئولي الصحة والتموين والتضامن الاجتماعي للتواصل المباشر مع الحالات لتسهيل الإجراءات اللازمة وتقديم خدمة متميزة وبشكل غير تقليدي من أجل رفع كفاءة مستواهم المعيشي.

أجرى محافظ المنوفية حواراً مفتوحاً مع عدد من الحالات الإنسانية للتعرف على ظروفهم المعيشية والاجتماعية وتقديم الدعم اللازم لهم ، مكلفاً الصحة باتخاذ إجراءات عاجلة بشأن 12 حالة مرضية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم بمستشفيات الجامعة ومنوف العام ، شبين الكوم للجراحات المتخصصة ، ورمد ومعهد الكبد بشبين الكوم والتأمين الصحي ، موجهاً بتوفير سكن ملائم لمريضة سرطان بمنوف وكذا تسريع إنهاء إجراءات قرار علاج على نفقة الدولة لمريضة قلب دعماً لهن.

وخلال اللقاء ، وجه محافظ المنوفية العلاقات العامة باصطحاب حالتين أحدهما لمستشفى الرمد لإجراء فحوصات ذرع قرنية ، والأخرى طفلة تحتاج إلى ذرع فص كبد بمعهد الكبد بشبين الكوم، فيما وجه المحافظ التضامن الاجتماعي بتسهيل إجراءات استخراج كارت الخدمات المتكاملة والحصول على معاش تكافل وكرامة لعدد 10 حالات بمختلف نواحي المحافظة ، وموجها التموين باتخاذ الإجراءات اللازمة لعدد 10 حالة يلتمسون إضافة المواليد لبطاقة التموين الخاصة بهم لصرف السلع التموينية المدعمة مراعاة لظروفهم الاجتماعية الصعبة.

وفى نهاية اللقاء ، أعرب الأهالي عن سعادتهم البالغة بحرص محافظ المنوفية على دعمه الكامل ورعايته الشاملة لمطالبهم واحتياجاتهم والاستجابة الفورية لتلبيتها ، فضلاً عن التواصل المباشر مع جموع المواطنين لبحث شكواهم ووضع الحلول الفورية لها.