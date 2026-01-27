تضرر سيارة عقب انقلاب ونش لنقل الأثاث في المنوفية | صور

شهدت مدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية إنقلاب ونش لنقل الأثاث في أحد شوارع مدينة شبين الكوم مما أدي إلي تضرر سيارة ملاكي.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية أخطارا من رئيس مباحث شبين الكوم بانقلاب ونش لنقل الأثاث بأحد شوارع المدينة.

فيما انتقلت قوة من المرور لرفع الونش من الطريق وإعادة تسيير الحركة داخل الشارع.

كما تبين تضرر سيارة ملاكي اثناء تواجدها في الشارع اثناء انقلاب الونش، وتبين أنه اثناء عمل الونش انقلاب فجأة بسبب الحمولة.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.