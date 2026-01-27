قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رويترز : انقسام أوروبي حول تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
غموض في صفقة الأهلي لـ برشلونة
منع الأطفال دون الـ 16 عامًا من استخدام للمحمول | تفاصيل مهمة
حادث مأساوي يودي بحياة 7 من مشجعي باك في رومانيا
نقيب الأطباء: نشهد تخرج 12 ألف طبيب سنويا.. والطبيب المصري من أفضل الأطباء في العالم
مبسوط بكل لحظة | منشور صادم لـ ناصر منسي بسبب إيقاف القيد بالزمالك
الأرصاد: السحب تغطي القاهرة الكبرى.. وأمطار تزداد شدتها على السواحل الشمالية ليلاً
منتهى الخطورة | نقيب الأطباء: الذكاء الاصطناعي لن يحل محل الدكتور
ترامب يحذر من عودة المالكي: لا مساعدات أمريكية للعراق إذا تكررت التجربة السابقة
لو واحدة طفشانة من جوزها تروح فين؟ ياسمين الخطيب تثير الجدل بمنشور مفاجئ
نتنياهو: فتح معبر رفح للأشخاص فقط وبأعداد محدودة
مفتي الجمهورية: التنوع سنة كونية لتحقيق الاستخلاف وعمارة الأرض وليس للصراع
محافظات

تضرر سيارة عقب انقلاب ونش لنقل الأثاث في المنوفية | صور

مروة فاضل

شهدت مدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية إنقلاب ونش لنقل الأثاث في أحد شوارع مدينة شبين الكوم مما أدي إلي تضرر سيارة ملاكي. 

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية أخطارا من رئيس مباحث شبين الكوم بانقلاب ونش لنقل الأثاث بأحد شوارع المدينة.

فيما انتقلت قوة من المرور لرفع الونش من الطريق وإعادة تسيير الحركة داخل الشارع. 

كما تبين تضرر سيارة ملاكي اثناء تواجدها في الشارع اثناء انقلاب الونش، وتبين أنه اثناء عمل الونش انقلاب فجأة بسبب الحمولة. 

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية انقلاب ونش شبين الكوم

