الأسبوع المقبل.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

أعلن مصدر بمديرية التربية والتعليم في محافظة المنوفية استمرار أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول.

وأوضح المصدر، أنه بعد انتهاء عمليه التصحيح سيتم عملية التدقيق ورصد الدرجات بعد ذلك، مؤكد أنه من المتوقع أن تنتهي أعمال التصحيح نهاية الأسبوع الجاري.

وأكد المصدر، أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بدايه الأسبوع المقبل.

وتابع أن نسب النجاح مرتفعة في مواد الشهادة الإعدادية وسيتم اعتماد النتيجة من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية فور الانتهاء من أعمال رصد الدرجات.

وانتهي طلاب الشهادة الإعدادية الأسبوع الماضي من امتحانات الشهادة الإعدادية علي أن يتم إعلان النتيجة الأسبوع المقبل.