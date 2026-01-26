ضبط ذبيحـــ.ة محملة على تروسكل بالطريق العام في المنوفية| صور

تمكن فتحى شلبى رئيس مركز ومدينة الباجور في محافظة المنوفية يرافقه محمد عزت نائب رئيس المركز لشئون القرى من ضبط ذبيحة محملة على «تروسكل» بالطريق العام وعلى الفور تم استدعاء فريق الطب البيطري لاتخاذ الإجراءات القانونية والاحترازية اللازمة.

وبفحص الحمولة تبين أن الذبيحة جاموس مذبوحة بعد موتها وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

يأتى ذلك بتكثيف الحملات التفتيشية وتشديد الرقابة الصارمة على الأسواق لمنع أي مخالفة تمس صحة المواطنين.

وأكد رئيس المدينة، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وتوقيع أقصي عقوبة عليهم وأنه لا مساس بصحة المواطنين.