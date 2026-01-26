ضبط 21 طن مواد غذائية مجهولة المصدر و3000 لتر سولار مدعم بمنشآت مخالفة بالمنوفية

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمنشآت الصناعية والتجارية لضبط المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين.

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب أسامة عز الدين وكيل الوزارة، جهودها في شن الحملات التموينية والرقابية للمرور علي المنشآت الغذائية والصناعية والمحلات العامة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة والتعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، وتمكنت من خلال إدارة تموين السادات من :

ضبط كيان مخالف للاشتراطات الصحية يعمل بدون ترخيص تخصص في إنتاج الطحينة ، والتحفظ علي 15 طن سمسم و 5 طن ملح طعام مجهولة المصدر و 1000 لتر من السولار المدعم بالإضافة الي عبوات فارغة لتعبئة المنتجات.

ضبط كيان آخر يعمل بدون ترخيص تخصص في انتاج المواد الغذائية، والتحفظ علي 18 ألف عبوة بلاستيكية للتعبئة معاد تدويرها، و 1000 لتر سولار مدعم وطن ملح طعام مجهول المصدر.

ضبط 1000 لتر سولار مدعم داخل منشأة أخري لإنتاج البطاطس نصف مقلية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وعرضها علي النيابة العامة لإعمال شئونها.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على مواصلة الجهود واستمرار شن الحملات التفتيشية والضربات الاستباقية للمخالفين، مؤكداً أنه لن يسمح بأي تهاون في مواجهة كافة صور الفساد والغش التجاري تحقيقاً للصالح العام.