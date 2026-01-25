محافظ المنوفية يوجه بتحسين مستوى الخدمات الصحية.. إحالة 150 من العاملين بمستشفى قويسنا للتحقيق |ما السبب؟

في اطار ضبط العمل ومحاسبة المقصرين ، أحال محافظ المنوفية 150 من العاملين بمستشفى قوستا للتحقيق، لتغيبهم عن العمل بدون إذن رسمى وتقصيرهم فى أداء مهام واجبهم الوظيفى.

جولة ميدانية لمحافظ المنوفية

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، انتظام سير العمل بمستشفى قويسنا المركزي، وذلك للوقوف على مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، والتأكد من كفاءة الأداء داخل الأقسام المختلفة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالمنظومة الصحية باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقد رافق المحافظ خلال الزيارة رئيس جامعة المنوفية ، ومحمد موسى نائب المحافظ، والدكتور عمرو مصطفى مدير مديرية الصحة، والدكتور محمد سلامة مدير الطب العلاجي بالمديرية، والدكتور محمد رضا مدير المستشفى ، وهناء عقيلة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا.

وتفقد محافظ المنوفية أقسام الاستقبال، والطوارىء والفرز والأقسام الداخلية والاشعة المقطعية والعناية المركزة ، موجهاً بصرف مساعدة مالية عاجلة لحالة مرضية وتقديم كافة سبل الرعاية الصحية اللازمة لها.

واطّلع المحافظ على سجلات قيد الحالات المرضية، للتأكد من انتظام العمل وتقديم الخدمات الصحية بالشكل اللائق، فضلاً عن توافر الأجهزة الطبية والأدوية والمستلزمات اللازمة، بما يضمن سرعة وكفاءة التعامل مع حالات الطوارئ والمترددين ، وأجرى المحافظ حواراً مباشراً مع المرضى وذويهم للاطمئنان على حالتهم الصحية والاستماع إلى آرائهم حول مستوى الخدمة المقدمة وآلية تعامل الأطقم الطبية ومدى حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة منذ دخولهم المستشفى حتى تماثلهم للشفاء.

احالة 150 عامل للتحقيق

وأحال محافظ المنوفية 150 من العاملين بالمستشفى للتحقيق لتغيبهم عن العمل بدون إذن رسمى وتقصيرهم فى أداء مهام واجبهم الوظيفى ، مكلفاً الادارة العامة للتفتيش والمتابعة بمراجعة موقف شركات الامن والنظافة بالمستشفى للوقوف على حجم مستوى الاداء ومدي تقديم الخدمة بشكل لائق.

وخلال تفقده كلف محافظ المنوفية مدير مديرية الصحة بإعداد خطاب لوزارة الصحة لإدراج المستشفى ضمن خطة الوزارة في النهوض والارتقاء بالمنظومة الصحية وتدعيم البنية التحتية للمنشآت الصحية وتطويرها ومواكبة التطور في أداء الخدمة الصحية وتوفيرها بشكل أفضل وأسرع للمواطنين.

وأكد محافظ المنوفية دعمه الكامل والمستمر للقطاع الصحي بنطاق المحافظة، مشدداً على استمرار تقديم كافة أوجه الدعم للارتقاء بالمنظومة الطبية وتوفير الإمكانيات اللازمة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتحقيق رضاهم، وفقاً لأهداف ومحاور التنمية المستدامة.