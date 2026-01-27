المنوفية .. ضبط 120 كيلو دجاج غير صالح للاستهلاك الآدمي ببركة السبع

شنت الإدارة البيطرية والتموينية في محافظة المنوفية حملة بيطرية وتموينية مشتركة بمدينة بركة السبع.

أسفرت الحملة عن ضبط 120 كيلو دجاج محقون بالمياه بغرض زيادة الوزن، في مخالفة صريحة للغش التجاري، وثبت عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية باستمرار تكثيف الحملات التفتيشية وتشديد الرقابة علي المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز بنطاق المحافظة.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية علي ضرورة استمرار تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار ومجابهة كافة صور الغش التجاري وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين حفاظًا على حقوق المواطنين.