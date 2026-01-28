رابطة نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

تستعد مديرية التربية والتعليم في محافظة المنوفية لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول منتصف الأسبوع المقبل.

يأتي ذلك عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة لحصول كل طالب علي حقه.

وسيتم أعلان النتيجة علي الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك عبر الرابط التالي:

https://www.facebook.com/share/1ActeaoRPT/

كما سيتم إعلان النتيجة عبر الصفحة الرسمية لمحافظة المنوفية عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك علي الرابط التالي:

https://www.facebook.com/share/1HNz4B9XLN/

وتفقد اليوم هاني عنتر، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية، بحضور موجهي عموم المواد، ويأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير أعمال التصحيح وتقدير الدرجات، حيث تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالدقة والموضوعية ومراعاة مصلحة الطلاب، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص للجميع.

وفي ختام الجولة، تم توجيه الشكر والتقدير للمصححين على جهودهم المبذولة وانضباطهم في أداء العمل.