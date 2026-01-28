قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تطورات مثيرة في ملف نهائي أمم أفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال
خطفت مصممة أزياء شهيرة وأجبرتها على التنازل عن شقتها.. حكم رادع من الجنايات
رابطة نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية
سفير مصر بالمغرب: علاقات القاهرة والرباط تاريخية ومتجذرة في عمق الحضارة
انهيار منزل غير مأهول بالسكان في قرية المحروسة بـ قنا
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ
الحرس الثوري الإيراني: التهديدات الأمريكية حرب نفسية.. ولدينا خطط لكل السيناريوهات
الذهب يواصل ارتفاعه محليا وعالميا.. وعيار 21 يسجل 7100 جنيه
خبير: ترامب يُظهر عداءً واضحًا للنظام الدولي ويسعى إلى تأسيس نهج مختلف في إدارة السياسة
بلعمري والجزار وشريف في قائمة الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز
أفضل ‏5 سيارات ‏بمتوسط 250 ألف جنيه بالسوق المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رابطة نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية
مروة فاضل

تستعد مديرية التربية والتعليم في محافظة المنوفية لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول منتصف الأسبوع المقبل. 

يأتي ذلك عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة لحصول كل طالب علي حقه. 

وسيتم أعلان النتيجة علي الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك عبر الرابط التالي:

https://www.facebook.com/share/1ActeaoRPT/

كما سيتم إعلان النتيجة عبر الصفحة الرسمية لمحافظة المنوفية عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك علي الرابط التالي:

https://www.facebook.com/share/1HNz4B9XLN/

وتفقد اليوم هاني عنتر، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية،  أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية، بحضور  موجهي عموم المواد، ويأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير أعمال التصحيح وتقدير الدرجات، حيث تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالدقة والموضوعية ومراعاة مصلحة الطلاب، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص للجميع.

وفي ختام الجولة، تم توجيه الشكر والتقدير للمصححين على جهودهم المبذولة وانضباطهم في أداء العمل.

محافظة المنوفية المنوفية أخبار محافظة المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية الشهادة الإعدادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة

سعر الذهب في مصر

بقيمة 490 جنيها.. ارتفاع سعر الذهب عيار 24 في مصر الآن

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة تمهيدا لإعلانها على موقع المديرية

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل

هل تغيرت بالفعل؟.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل اليوم الأربعاء 28 يناير 2026

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

بنسبة نجاح 85.29%.. محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

ترشيحاتنا

مترو الأنفاق

القومية للأنفاق: خدمة الدفع الإلكتروني من خلال الفيزا متوافرة بجميع خطوط المترو وLRT

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

رمال مثيرة للأتربة تضرب عدة محافظات | تحذير عاجل من الأرصاد

بسام الشماع

بسام الشماع يستعرض "عبقرية المصري القديم" في ندوة بمؤسسة زاهي حواس

بالصور

أفضل ‏5 سيارات ‏بمتوسط 250 ألف جنيه بالسوق المصري

افضل ‏5 سيارات ‏بمتوسط 250
افضل ‏5 سيارات ‏بمتوسط 250
افضل ‏5 سيارات ‏بمتوسط 250

كارثة صامتة.. ماذا تفعل البطاطس الخضراء في الجسم؟

كارثة صامتة..ماذا تفعل البطاطس الخضراء بالجسم؟
كارثة صامتة..ماذا تفعل البطاطس الخضراء بالجسم؟
كارثة صامتة..ماذا تفعل البطاطس الخضراء بالجسم؟

انطلاق مزاد سيارات نيابات جديد في 2 فبراير المقبل

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

ما سبب اشتهاء الملح أو الرغبة الشديدة في تناوله؟

ما سبب اشتهاء الملح أو الرغبة الشديدة في تناوله؟
ما سبب اشتهاء الملح أو الرغبة الشديدة في تناوله؟
ما سبب اشتهاء الملح أو الرغبة الشديدة في تناوله؟

فيديو

إدارة المخلفات

يوفر 52 ألف فرصة عمل.. ياسر عبدالله يكشف تفاصيل مشروع إدارة المخلفات في الجيزة

رنا سماحة

مش أصول.. رنا سماحة تطرح ثالث أعانى ألبومها "مهري حياة"

محمد فؤاد

كفاية غربة وارمي التكال.. محمد فؤاد يطرح أحدث أغانيه

أسما شريف منير والشك

إلتزامي سبب مشاكلي.. أسما شريف منير تحكي رحلتها مع الشك والعودة إلى الله|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد