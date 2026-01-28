قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انخفاض الرؤية الأفقية.. "الأرصاد" تُحذر من أتربة عالقة وتقلبات جوية في الصعيد وسيناء
بعد تعرضه لحادث سير.. موقف لاعب توتنهام من مباراة فرانكفورت بـ أبطال أوروبا
الأمم المتحدة: خطة ترامب خطوة أساسية لوقف الحرب في غزة.. والجهود الإنسانية تواجه عراقيل
الزمالك يمرض ولا يموت| المارد يتفوق على بتروجيت بثنائية في الشوط الأول
ياسمين عبد العزيز ردا على مفبركي صورها: لن أسمح لأي شخص بالنيل من سمعتي
ياسمين عبد العزيز تعلن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يسيء لها
30 دقيقة| الزمالك يحافظ على تقدمه أمام بتروجيت بالدوري
ضوابط التصالح في جرائم الكهرباء بالقانون الجديد.. تفاصيل
إلتزامي سبب مشاكلي.. أسما شريف منير تحكي رحلتها مع الشك والعودة إلى الله|فيديوجراف
عدي الدباغ يحرز هدف الزمالك الأول في شباك بتروجيت بالدوري
وزير الإسكان: استمرار جهود تنفيذ مشروعات حياة كريمة بما يلبي تطلعات المواطنين
في أول أيام عمله.. مدير تعليم المنوفية يتابع تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية

وكيل تعليم المنوفية
وكيل تعليم المنوفية
مروة فاضل

تفقد هاني عنتر، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية في أول يوم لتسلمه وكيلا لوزارة التربية والتعليم أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية، وذلك بحضور محمد صحصاح مدير عام التعليم العام،  ممدوح الجابري مدير عام الشئون التنفيذية،  إسلام خطاب مدير أمن المديرية، والدكتور طارق أبو المجد مدير إدارة العلاقات العامة. 

جاء ذلك بحضور موجهي عموم المواد، ويأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير أعمال التصحيح وتقدير الدرجات.

 تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالدقة والموضوعية ومراعاة مصلحة الطلاب، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص للجميع.

وفي ختام الجولة، تم توجيه الشكر والتقدير للمصححين على جهودهم المبذولة وانضباطهم في أداء العمل.

كما عقد هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية اجتماعا مع مديري عموم الديوان. 

وفي بداية الاجتماع، تم الترحيب حسن الشامي بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد وتهنئته متمنين له التوفيق في أداء مهامه، كما تم توجيه الشكر والتقدير للدكتور محمد صلاح على الجهود المبذولة خلال الفترة السابقة، مع الإشادة بجهود مديري العموم في خدمة العملية التعليمية بمحافظة المنوفية.

وتناول الاجتماع مناقشة آليات العمل خلال الفترة القادمة، والتأكيد على أهمية التنسيق الكامل والتعاون المستمر بين جميع قطاعات المنظومة التعليمية، بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة والارتقاء بالعملية التعليمية.

محافظة المنوفية المنوفية امتحانات الشهادة الإعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية أخبار محافظة المنوفية

بالصور

مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان

كنز صحي.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء بالليمون يوميا؟

شقيقة عبير صبرى تخطف الأنظار حولها فى أحدث ظهور لها

زينة تسخر من عروسته.. حقيقة زواج أحمد عز

أسما شريف منير والشك

إلتزامي سبب مشاكلي.. أسما شريف منير تحكي رحلتها مع الشك والعودة إلى الله|فيديوجراف

