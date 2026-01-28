في أول أيام عمله.. مدير تعليم المنوفية يتابع تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد هاني عنتر، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية في أول يوم لتسلمه وكيلا لوزارة التربية والتعليم أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية، وذلك بحضور محمد صحصاح مدير عام التعليم العام، ممدوح الجابري مدير عام الشئون التنفيذية، إسلام خطاب مدير أمن المديرية، والدكتور طارق أبو المجد مدير إدارة العلاقات العامة.

جاء ذلك بحضور موجهي عموم المواد، ويأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير أعمال التصحيح وتقدير الدرجات.

تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالدقة والموضوعية ومراعاة مصلحة الطلاب، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص للجميع.

وفي ختام الجولة، تم توجيه الشكر والتقدير للمصححين على جهودهم المبذولة وانضباطهم في أداء العمل.

كما عقد هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية اجتماعا مع مديري عموم الديوان.

وفي بداية الاجتماع، تم الترحيب حسن الشامي بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد وتهنئته متمنين له التوفيق في أداء مهامه، كما تم توجيه الشكر والتقدير للدكتور محمد صلاح على الجهود المبذولة خلال الفترة السابقة، مع الإشادة بجهود مديري العموم في خدمة العملية التعليمية بمحافظة المنوفية.

وتناول الاجتماع مناقشة آليات العمل خلال الفترة القادمة، والتأكيد على أهمية التنسيق الكامل والتعاون المستمر بين جميع قطاعات المنظومة التعليمية، بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة والارتقاء بالعملية التعليمية.