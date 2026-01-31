قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غموض الساعات السبع في حريق منشأة ناصر .. المخلفات كلمة السر | فيديو
النائب محمد أبو العينين يهنئ السيد البدوي بـ رئاسة حزب الوفد
أيمن أشرف يعلن اعتزال كرة القدم ويكشف أسباب قراره
أقل سعر ذهب اليوم 31-1-2026
جوجل تبني عوالم خيالية .. قل لها شكل العالم وانطلق
ماتت كافرة .. خالد منتصر يكشف كواليس روايته الجديدة عن سعاد حسني
تجب محاكمته.. عباس شومان يطالب بتوقيع عقوبة رادعة ضد صاحب الأغاني المسيئة للرسول
متى تأكل البرتقال لتحصل على أقصى فائدة؟ أوقات ذهبية يكشفها خبراء التغذية
لاتسيو يتعادل مع جنوى 2-2 في الدوري الإيطالي
خطة الهروب بالأتوبيس.. كيف أُخفيت كابلات الإنارة بعد سرقتها من مبنى وزارة العدل؟
إبراهيم فايق يكشف كواليس ميركاتو الأهلي .. صفقات مقيدة ومستقبل ديانج
أعين أمريكا بالسماء .. وصول مقاتلة التجسس أوليف 48 إلى قطر يصعد التوتر ضد إيران
أيمن أشرف يعلن اعتزال كرة القدم ويكشف أسباب قراره

حمزة شعيب

أعلن أيمن أشرف، مدافع النادي الأهلي السابق، اعتزاله كرة القدم رسميًا، مؤكّدًا أن قراره جاء  بعد تفكير دام حوالي 6 أشهر؛ للحفاظ على صورته أمام جماهير الأهلي.

وكشف أشرف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق، أنه تلقى عروضًا عديدة خلال الفترة الماضية، لكنها لم تكن مناسبة له، مضيفًا أن القرار النهائي بالاعتزال تم اتخاذه منذ 4 أيام فقط.

وأشار اللاعب إلى أن احترام جماهير الأهلي والحفاظ على صورته كلاعب داخل القلعة الحمراء؛ كان الدافع الأساسي وراء هذا القرار الصعب، مؤكدًا أنه سيظل ممتنًا لكل لحظة قضاها مع الفريق.

الجنيه الهذب

نزل 2700 جنيه.. هبوط سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 30-1-2026

الذهب

هبوط في الذهب مساء الجمعة | وهذا سعر عيار 21 الآن

صورة ارشيفية

أسعار الذهب تخسر 500 جنيها.. تفاصيل

سعر الذهب

الجرام تخطى 8000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة عن الأسعار

انهيار أسعار الذهب

الذهب في رحلة سقوط حر .. عيار 21 يخسر 600 جنيه الآن

شادي زلطة

التعليم تنفي تأجيل موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس

شرائح SIM

مدون يستخرج 191 جرام ذهب من الأجهزة القديمة وشرائح SIM .. كيف فعل ذلك؟

صورة ارشيفية

لا توقف للتسعير ونصيحة بعدم البيع أو الشراء … رئيس «آي صاغة» يوضح حقيقة تقلبات أسعار الذهب

آيفون 16

آيفون 16 يتصدر مبيعات الهواتف الذكية عالميًا في 2025

جوجل

جوجل تدفع 135 مليون دولار بسبب جمع بيانات هواتف أندرويد

دراجة نارية

تعاون فرنسي سويسري لإنتاج أغلى الدراجات النارية في العالم

بالصور

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 31 يناير 2026 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج
برج الحمل حظك اليوم السبت 31 يناير 2026.. استغل الفرص

برج الحمل حظك اليوم السبت
برج الثور حظك اليوم السبت 31 يناير 2026.. لا تتسرع في اتخاذ القرارات

برج الثور حظك اليوم السبت
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 31 يناير 2026.. استفد من الفرص الجديدة

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 31 يناير 2026
حريق

غموض الساعات السبع في حريق منشأة ناصر .. المخلفات كلمة السر | فيديو

برنامج حقائق وأسرار

بكري : الرئيس لديه غُصة من المسئولين المتقاعسين في عملهم .. فيديو

سوائل بملايين الدولارات

سوائل أغلى من الذهب والألماس .. أرقام لا يصدقها العقل

بطل العالم

العرض الخاص يتحول إلى هدية.. قصة تبرع مسلسل بطل العالم لمركز شباب صفط اللبن

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

