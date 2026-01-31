أيمن أشرف يعلن اعتزال كرة القدم ويكشف أسباب قراره

أعلن أيمن أشرف، مدافع النادي الأهلي السابق، اعتزاله كرة القدم رسميًا، مؤكّدًا أن قراره جاء بعد تفكير دام حوالي 6 أشهر؛ للحفاظ على صورته أمام جماهير الأهلي.

وكشف أشرف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق، أنه تلقى عروضًا عديدة خلال الفترة الماضية، لكنها لم تكن مناسبة له، مضيفًا أن القرار النهائي بالاعتزال تم اتخاذه منذ 4 أيام فقط.

وأشار اللاعب إلى أن احترام جماهير الأهلي والحفاظ على صورته كلاعب داخل القلعة الحمراء؛ كان الدافع الأساسي وراء هذا القرار الصعب، مؤكدًا أنه سيظل ممتنًا لكل لحظة قضاها مع الفريق.