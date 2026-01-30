مهمة شبه مستحيلة .. توافر حظوظ مولودية الجزائر في التأهل

لا تزال آمال مولودية الجزائر قائمة حسابيًا في التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا رغم البداية المتعثرة في دور المجموعات، إلا أن المهمة تبدو صعبة للغاية في ظل المنافسة القوية مع فرق المجموعة.

ويملك المولودية حاليًا نقطة واحدة فقط بعد مرور ثلاث جولات من دور المجموعات التي تضم أيضًا ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، الهلال السوداني، وسانت إيلوي لوبوبو الكونغولي.

وفي الجولة الرابعة، خسر المولودية أمام لوبوبو بهدف دون رد، مما زاد الضغط على الفريق في مشوار التأهل..

ولأجل أن تبقى آمال الفريق قائمة، يتعين عليه الفوز في المباريات الثلاث المتبقية في دور المجموعات، بدءًا من مواجهة سانت إيلوي لوبوبو، ثم مواجهة الهلال، على أن يختم مشواره بمواجهة ماميلودي صنداونز.

في حال تحقيق الفوز في هذه المباريات الثلاث، قد يصل رصيده إلى 10 نقاط، وهو رصيد قد يؤهله إلى المركز الثاني في المجموعة، بشرط تعثر المنافسين المباشرين أيضًا.

ومع ذلك، فإن أي تعادل أو خسارة في أي من تلك المباريات سيؤدي عمليًا إلى تلاشي فرص التأهل، بسبب تراجع رصيد الفريق وضعف فرص اللحاق بالمنافسين الأعلى في ترتيب المجموعة، ما يجعل مهمة المولودية شبه مستحيلة لكنها ليست محسومة بعد.

تجدر الإشارة إلى أن نظام دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا يشهد تنافسًا قويًا بين الأندية، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور ربع النهائي، مما يزيد من أهمية كل نقطة يتم الفوز بها في بقية المباريات.

في المجمل، يبقى مشوار مولودية الجزائر مثيرًا للمتابعة في الأسابيع القادمة، مع توقعات بأن كل مباراة ستحدد مصير الفريق في المنافسة القارية.