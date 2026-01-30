قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السيطرة على حريق بالمنطقة الصناعية وإنقاذ المنشآت جنوب بورسعيد
صراعات داخلية.. شوبير: اتهام وليد صلاح الدين بتسريب أسرار الأهلي غير منطقي
باقي 14 يوم.. موعد أذان المغرب أول أيام رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام
أقل سعر دولار اليوم 31-1-2026
جوجل تمد عمر تحديثات Pixel Tablet لعامين إضافيين!
أسعار ومواصفات شيري أريزو 6 في السوق السعودي
ازاي نعمل دايت قبل رمضان وننزل من 5 لـ 8 كيلو.. استشاري تغذية يوضح| فيديو
شوبير : تجاهل إعلامي متعمد ضد أحمد الجارحي داخل الأهلي
الأهلي يعود للقاهرة مباشرة بعد مواجهة يانج أفريكانز
حلمي طولان: تجربة جون إدوارد مع الزمالك لم تحقق النجاح المطلوب
رقص خادش وألفاظ خارجة.. القبض على صانعة محتوى بالدقهلية
إبراهيم عبدالجواد: سوء سلوك إمام عاشور سيؤدي لفشله فى الملاعب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مهمة شبه مستحيلة .. توافر حظوظ مولودية الجزائر في التأهل

مولودية الجزائر
مولودية الجزائر
حمزة شعيب

لا تزال آمال مولودية الجزائر قائمة حسابيًا في التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا رغم البداية المتعثرة في دور المجموعات، إلا أن المهمة تبدو صعبة للغاية في ظل المنافسة القوية مع فرق المجموعة.

ويملك المولودية حاليًا نقطة واحدة فقط بعد مرور ثلاث جولات من دور المجموعات التي تضم أيضًا ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، الهلال السوداني، وسانت إيلوي لوبوبو الكونغولي. 

وفي الجولة الرابعة، خسر المولودية أمام لوبوبو بهدف دون رد، مما زاد الضغط على الفريق في مشوار التأهل..

ولأجل أن تبقى آمال الفريق قائمة، يتعين عليه الفوز في المباريات الثلاث المتبقية في دور المجموعات، بدءًا من مواجهة سانت إيلوي لوبوبو، ثم مواجهة الهلال، على أن يختم مشواره بمواجهة ماميلودي صنداونز. 

في حال تحقيق الفوز في هذه المباريات الثلاث، قد يصل رصيده إلى 10 نقاط، وهو رصيد قد يؤهله إلى المركز الثاني في المجموعة، بشرط تعثر المنافسين المباشرين أيضًا.

ومع ذلك، فإن أي تعادل أو خسارة في أي من تلك المباريات سيؤدي عمليًا إلى تلاشي فرص التأهل، بسبب تراجع رصيد الفريق وضعف فرص اللحاق بالمنافسين الأعلى في ترتيب المجموعة، ما يجعل مهمة المولودية شبه مستحيلة لكنها ليست محسومة بعد.

تجدر الإشارة إلى أن نظام دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا يشهد تنافسًا قويًا بين الأندية، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور ربع النهائي، مما يزيد من أهمية كل نقطة يتم الفوز بها في بقية المباريات.

في المجمل، يبقى مشوار مولودية الجزائر مثيرًا للمتابعة في الأسابيع القادمة، مع توقعات بأن كل مباراة ستحدد مصير الفريق في المنافسة القارية.

مولودية الجزائر دوري أبطال إفريقيا صن داونز الهلال السوداني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه الهذب

نزل 2700 جنيه.. هبوط سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 30-1-2026

صورة ارشيفية

أسعار الذهب تخسر 500 جنيها.. تفاصيل

الذهب

هبوط في الذهب مساء الجمعة | وهذا سعر عيار 21 الآن

انهيار أسعار الذهب

الذهب في رحلة سقوط حر .. عيار 21 يخسر 600 جنيه الآن

سعر الذهب

الجرام تخطى 8000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة عن الأسعار

شادي زلطة

التعليم تنفي تأجيل موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس

شرائح SIM

مدون يستخرج 191 جرام ذهب من الأجهزة القديمة وشرائح SIM .. كيف فعل ذلك؟

صورة ارشيفية

لا توقف للتسعير ونصيحة بعدم البيع أو الشراء … رئيس «آي صاغة» يوضح حقيقة تقلبات أسعار الذهب

ترشيحاتنا

كتاب «القول الطيب» 4

مجلس حكماء المسلمين يطرح «القول الطيب» 4 للإمام الأكبر في معرض القاهرة

ندوة جناح الأزهر بمعرض الكتاب

جناح الأزهر يعقد ندوة عن تحديات العالم الرقمي غدا.. ويكرم أطفال "بلغت السابعة"

الدكتورة آمال ابراهيم

فن اختيار شريك الحياة.. توافد الزوار على حفل توقيع كتاب «قبل المأذون» بمعرض الكتاب.. صور

بالصور

ازاي نعمل دايت قبل رمضان وننزل من 5 لـ 8 كيلو.. استشاري تغذية يوضح| فيديو

دايت قبل رمضان
دايت قبل رمضان
دايت قبل رمضان

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 31 يناير 2026 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج

برج الحمل حظك اليوم السبت 31 يناير 2026.. استغل الفرص

برج الحمل حظك اليوم السبت
برج الحمل حظك اليوم السبت
برج الحمل حظك اليوم السبت

برج الثور حظك اليوم السبت 31 يناير 2026.. لا تتسرع في اتخاذ القرارات

برج الثور حظك اليوم السبت
برج الثور حظك اليوم السبت
برج الثور حظك اليوم السبت

فيديو

حريق

غموض الساعات السبع في حريق منشأة ناصر .. المخلفات كلمة السر | فيديو

برنامج حقائق وأسرار

بكري : الرئيس لديه غُصة من المسئولين المتقاعسين في عملهم .. فيديو

سوائل بملايين الدولارات

سوائل أغلى من الذهب والألماس .. أرقام لا يصدقها العقل

بطل العالم

العرض الخاص يتحول إلى هدية.. قصة تبرع مسلسل بطل العالم لمركز شباب صفط اللبن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد