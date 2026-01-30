كوليبالي يتلقى واجب العزاء في وفاة والده بمسقط رأسه بالسنغال

تلقى النجم السنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع الهلال والمنتخب الوطني، واجب العزاء في وفاة والده خلال مراسم أقيمت في مسقط رأسه بالسنغال، بحضور عائلي وجماهيري كبير، يعكس احترام الوسط الرياضي والشعبي له.

وغادر كوليبالي المملكة العربية السعودية فور تلقيه نبأ وفاة والده، ليعود إلى بلاده وسط حالة من الحزن التي طالت الوسط الرياضي، خاصة بعد أيام قليلة من تتويج منتخب السنغال بلقب كأس الأمم الأفريقية 2025، الذي مثّل فيه كوليبالي رمزًا للقيادة والقوة.

وشهدت المراسم حضور عدد من الشخصيات الرياضية وممثلي الأندية والمجالس الرياضية، الذين قدموا واجب العزاء لعائلة كوليبالي، مؤكدين دعمهم الكامل له في هذه الفترة الصعبة، فيما عبّر أنصار اللاعب عن وقوفهم معه عبر منصات التواصل الاجتماعي، متمنين له الصبر والسلوان.

كما تلقى اللاعب وذوو الفقيد رسائل تعزية من مسؤولي الاتحاد السنغالي لكرة القدم ونادي الهلال، مؤكدين مكانته الكبيرة داخل الساحة الرياضية واحترام الجميع لمسيرته الطويلة والمشرفة في كرة القدم.

ويبقى فقدان والد كوليبالي حدثًا مؤلمًا في حياته، بعد لحظات من الفرح بتتويج منتخب بلاده القاري، فيما يتمنى محبوه له القوة والعودة القوية إلى مستواه مع فريقه في أقرب وقت.