لاتسيو يتعادل مع جنوى 2-2 في الدوري الإيطالي
خطة الهروب بالأتوبيس.. كيف أُخفيت كابلات الإنارة بعد سرقتها من مبنى وزارة العدل؟
إبراهيم فايق يكشف كواليس ميركاتو الأهلي .. صفقات مقيدة ومستقبل ديانج
أعين أمريكا بالسماء .. وصول مقاتلة التجسس أوليف 48 إلى قطر يصعد التوتر ضد إيران
للاطمئنان على حالته الصحية.. نجوم الإسماعيلي يزورون حسن شحاتة
بكري : الرئيس لديه غُصة من المسئولين المتقاعسين في عملهم .. فيديو
دولة التلاوة لـ محمود السيد: موهبة تتألق منذ سنوات وأذهلت لجنة التحكيم
معرض القاهرة الدولي للكتاب يتخطى 4.5 مليون زائر في تسعة أيام منذ افتتاحه للجمهور | صور
كلامك مش داخل دماغي | إعلامي يوجّه رسالة صادمة لـ إمام عاشور
منظومة كرة تليق بمستوى النادي | الخطيب يهنئ رجال طائرة الأهلي بدوري المرتبط
مصرع 200 شخص في انهيار منجم شرقي الكونغو
الهلال يضع قدمًا في دور ربع النهائي بعد الفوز على صن داونز بأبطال أفريقيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

كوليبالي يتلقى واجب العزاء في وفاة والده بمسقط رأسه بالسنغال

كوليبالي
كوليبالي
حمزة شعيب

تلقى النجم السنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع الهلال والمنتخب الوطني، واجب العزاء في وفاة والده خلال مراسم أقيمت في مسقط رأسه بالسنغال، بحضور عائلي وجماهيري كبير، يعكس احترام الوسط الرياضي والشعبي له.

وغادر كوليبالي المملكة العربية السعودية فور تلقيه نبأ وفاة والده، ليعود إلى بلاده وسط حالة من الحزن التي طالت الوسط الرياضي، خاصة بعد أيام قليلة من تتويج منتخب السنغال بلقب كأس الأمم الأفريقية 2025، الذي مثّل فيه كوليبالي رمزًا للقيادة والقوة.

وشهدت المراسم حضور عدد من الشخصيات الرياضية وممثلي الأندية والمجالس الرياضية، الذين قدموا واجب العزاء لعائلة كوليبالي، مؤكدين دعمهم الكامل له في هذه الفترة الصعبة، فيما عبّر أنصار اللاعب عن وقوفهم معه عبر منصات التواصل الاجتماعي، متمنين له الصبر والسلوان.

كما تلقى اللاعب وذوو الفقيد رسائل تعزية من مسؤولي الاتحاد السنغالي لكرة القدم ونادي الهلال، مؤكدين مكانته الكبيرة داخل الساحة الرياضية واحترام الجميع لمسيرته الطويلة والمشرفة في كرة القدم.

ويبقى فقدان والد كوليبالي حدثًا مؤلمًا في حياته، بعد لحظات من الفرح بتتويج منتخب بلاده القاري، فيما يتمنى محبوه له القوة والعودة القوية إلى مستواه مع فريقه في أقرب وقت.

كوليبالي السنغال وفاة والد كوليبالي

هل الشاي يخفف أم يفاقم تضخم البروستاتا؟ مفاجآت حول المشروب الأشهر بين الرجال

ألم العصب الخامس في الوجه| نوبات مؤلمة تشبه الصدمات الكهربائية وطرق علاج حديثة

لماذا يعود الوزن بسرعة بعد التوقف عن حقن التخسيس؟.. دراسة تكشف السبب

رعاية الأجداد للأحفاد تحميهم من مرض خطير.. دراسة تكشف فوائد غير متوقعة

