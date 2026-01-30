قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لاتسيو يتعادل مع جنوى 2-2 في الدوري الإيطالي
خطة الهروب بالأتوبيس.. كيف أُخفيت كابلات الإنارة بعد سرقتها من مبنى وزارة العدل؟
إبراهيم فايق يكشف كواليس ميركاتو الأهلي .. صفقات مقيدة ومستقبل ديانج
أعين أمريكا بالسماء .. وصول مقاتلة التجسس أوليف 48 إلى قطر يصعد التوتر ضد إيران
للاطمئنان على حالته الصحية.. نجوم الإسماعيلي يزورون حسن شحاتة
بكري : الرئيس لديه غُصة من المسئولين المتقاعسين في عملهم .. فيديو
دولة التلاوة لـ محمود السيد: موهبة تتألق منذ سنوات وأذهلت لجنة التحكيم
معرض القاهرة الدولي للكتاب يتخطى 4.5 مليون زائر في تسعة أيام منذ افتتاحه للجمهور | صور
كلامك مش داخل دماغي | إعلامي يوجّه رسالة صادمة لـ إمام عاشور
منظومة كرة تليق بمستوى النادي | الخطيب يهنئ رجال طائرة الأهلي بدوري المرتبط
مصرع 200 شخص في انهيار منجم شرقي الكونغو
الهلال يضع قدمًا في دور ربع النهائي بعد الفوز على صن داونز بأبطال أفريقيا
محافظات

حملة نظافة مسائية مكبرة تجوب أحياء بيلا بكفر الشيخ | صور

حملة نظافة
حملة نظافة
محمود زيدان

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بكفر الشيخ، اليوم الجمعة، حملة نظافة مسائية مكبرة شملت عددًا من الأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة.

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وتعليمات الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا، بهدف رفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت الدكتورة آمال بركات أن قسم النظافة بمجلس مدينة بيلا كثف جهوده من خلال تنظيم حملة مسائية لرفع القمامة والمخلفات الصلبة والتراكمات الزراعية والأتربة.

وأشارت إلى رفع كميات كبيرة من المخلفات من مختلف نقاط التجميع بعدد من أحياء المدينة، أبرزها حي أبو دشيش وحي أبو رخا وحي القشلان، ونقلها إلى المقلب العمومي بالمدينة، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري والبيئي.

وأشارت رئيس مركز ومدينة بيلا إلى أن الوحدة المحلية تواصل تنفيذ حملات النظافة بشكل يومي من خلال ورديات صباحية ومسائية تعمل على مدار 24 ساعة، مع المتابعة المستمرة لنقل المخلفات أولًا بأول إلى المقالب الوسيطة ثم إلى المقلب العمومي، بما يضمن توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

وشددت رئيس المدينة، على أن تلك الحملات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات محافظ كفر الشيخ بتكثيف أعمال النظافة بكافة أحياء وشوارع المدينة ومداخل القرى التابعة لها، والارتقاء بمستوى النظافة العامة، والحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري لمدينة بيلا وقراها.

الجنيه الهذب

نزل 2700 جنيه.. هبوط سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 30-1-2026

الذهب

هبوط في الذهب مساء الجمعة | وهذا سعر عيار 21 الآن

صورة ارشيفية

أسعار الذهب تخسر 500 جنيها.. تفاصيل

سعر الذهب

الجرام تخطى 8000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة عن الأسعار

انهيار أسعار الذهب

الذهب في رحلة سقوط حر .. عيار 21 يخسر 600 جنيه الآن

شادي زلطة

التعليم تنفي تأجيل موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس

إمام عاشور

رفض الاعتذار.. تجميد إمام عاشور وعقوبة جديدة بفرمان من توروب| تطور خطير

صورة ارشيفية

لا توقف للتسعير ونصيحة بعدم البيع أو الشراء … رئيس «آي صاغة» يوضح حقيقة تقلبات أسعار الذهب

آيفون 16

آيفون 16 يتصدر مبيعات الهواتف الذكية عالميًا في 2025

جوجل

جوجل تدفع 135 مليون دولار بسبب جمع بيانات هواتف أندرويد

دراجة نارية

تعاون فرنسي سويسري لإنتاج أغلى الدراجات النارية في العالم

بالصور

هل الشاي يخفف أم يفاقم تضخم البروستاتا؟ مفاجآت حول المشروب الأشهر بين الرجال

ما السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس؟
ألم العصب الخامس في الوجه| نوبات مؤلمة تشبه الصدمات الكهربائية وطرق علاج حديثة

لماذا يعود الوزن بسرعة بعد التوقف عن حقن التخسيس؟.. دراسة تكشف السبب

رعاية الأجداد للأحفاد تحميهم من مرض خطير.. دراسة تكشف فوائد غير متوقعة

برنامج حقائق وأسرار

بكري : الرئيس لديه غُصة من المسئولين المتقاعسين في عملهم .. فيديو

سوائل بملايين الدولارات

سوائل أغلى من الذهب والألماس .. أرقام لا يصدقها العقل

بطل العالم

العرض الخاص يتحول إلى هدية.. قصة تبرع مسلسل بطل العالم لمركز شباب صفط اللبن

تدخل جراحي عاجل لـ سوسن بدر

تدخل جراحي عاجل لـ سوسن بدر بعد إصابتها بكسر في القدم

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

