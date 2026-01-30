حملة نظافة مسائية مكبرة تجوب أحياء بيلا بكفر الشيخ | صور

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بكفر الشيخ، اليوم الجمعة، حملة نظافة مسائية مكبرة شملت عددًا من الأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة.

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وتعليمات الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا، بهدف رفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت الدكتورة آمال بركات أن قسم النظافة بمجلس مدينة بيلا كثف جهوده من خلال تنظيم حملة مسائية لرفع القمامة والمخلفات الصلبة والتراكمات الزراعية والأتربة.

وأشارت إلى رفع كميات كبيرة من المخلفات من مختلف نقاط التجميع بعدد من أحياء المدينة، أبرزها حي أبو دشيش وحي أبو رخا وحي القشلان، ونقلها إلى المقلب العمومي بالمدينة، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري والبيئي.

وأشارت رئيس مركز ومدينة بيلا إلى أن الوحدة المحلية تواصل تنفيذ حملات النظافة بشكل يومي من خلال ورديات صباحية ومسائية تعمل على مدار 24 ساعة، مع المتابعة المستمرة لنقل المخلفات أولًا بأول إلى المقالب الوسيطة ثم إلى المقلب العمومي، بما يضمن توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

وشددت رئيس المدينة، على أن تلك الحملات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات محافظ كفر الشيخ بتكثيف أعمال النظافة بكافة أحياء وشوارع المدينة ومداخل القرى التابعة لها، والارتقاء بمستوى النظافة العامة، والحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري لمدينة بيلا وقراها.