رياضة

يوسف عطال يخضع لجراحة ناجحة بعد إصابة قوية في وتر أكيليس

يوسف عطال
يوسف عطال
رباب الهواري

تعرض الدولي الجزائري يوسف عطال لإصابة قوية تمثلت في قطع كامل في وتر أكيليس، وهي من الإصابات الخطيرة التي تُعد من أكثر الإصابات تعقيدًا في ملاعب كرة القدم، نظرًا لتأثيرها المباشر على حركة اللاعب وقدرته على العودة السريعة للمنافسات. 

وجاءت الإصابة خلال مشاركته في إحدى المباريات، حيث شعر بآلام حادة أجبرته على مغادرة الملعب وعدم استكمال اللقاء.

العملية الجراحية

خضع يوسف عطال لعملية جراحية دقيقة خلال الساعات الماضية، وذلك تحت إشراف طاقم طبي متخصص. وأكدت التقارير الطبية أن العملية تمت بنجاح كامل، دون تسجيل أي مضاعفات، وهو ما يُعد خطوة إيجابية ومطمئنة في بداية رحلة تعافي اللاعب. ومن المنتظر أن يبدأ عطال برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا دقيقًا خلال الفترة المقبلة، وفق خطة زمنية مدروسة.
 

مدة الغياب المتوقعة

بحسب التقديرات الطبية الأولية، سيغيب يوسف عطال عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين 6 إلى 9 أشهر، وهي المدة المعتادة لمثل هذه الإصابات. وستعتمد عودته على مدى استجابته للعلاج، والتزامه بالبرنامج التأهيلي، إضافة إلى تطور حالته البدنية في المراحل المتقدمة من التعافي.

تأثير الغياب على الفريق

يمثل غياب يوسف عطال ضربة قوية لفريقه، نظرًا لما يتمتع به من خبرة كبيرة وقدرات فنية عالية في مركز الظهير. ويُعد عطال من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني، سواء على المستوى الدفاعي أو في دعم الهجمات، ما يجعل تعويضه تحديًا حقيقيًا خلال الفترة القادمة.

رسائل الدعم والتفاؤل

حرص عدد كبير من اللاعبين والجماهير على توجيه رسائل دعم ومساندة ليوسف عطال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متمنين له الشفاء العاجل والعودة أقوى من السابق. ويُعرف عطال بعقليته القوية وإصراره، ما يعزز الآمال في تعافيه الكامل وعودته للملاعب بنفس المستوى المعهود


 

يوسف عطال اخبار الرياضة منتخب الجزائر كوره عالمية

