أسعار ومواصفات شيري أريزو 6 في السوق السعودي

تواصل شيري الصينية توسيع نطاق تواجدها في السوق السعودي؛ عبر سيارة أريزو 6، التي تنتمي إلى فئة السيدان المدمجة، وتعد واحدة من ابرز الطرازات ضمن عائلة الفئة الاقتصادية.

محرك وأداء شيري أريزو 6

تعتمد شيري أريزو 6 على محرك بنزين تيربو بسعة 1.5 لتر، مكون من 4 أسطوانات، يولد قوة تصل إلى 156 حصانًا، مع نظام دفع أمامي وناقل حركة أوتوماتيكي تتابعي متغير CVT، مع استهلاك وقود يبلغ نحو 17.9 كم لكل لتر.

شيري أريزو 6

أبعاد وتصميم شيري أريزو 6

تأتي شيري أريزو 6 بأبعاد خارجية تقدر بـ 4,680 مم للطول الكلي، وعرض 1,825 مم، وارتفاع 1,490 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,670 مم، فيما يبلغ وزن السيارة بدون ركاب نحو 1,340 كجم.

ويعتمد التصميم الخارجي للسيارة على جنوط من الألومنيوم قياس 17 بوصة، كما زودت السيارة بمصابيح أمامية من نوع هالوجين، في حين تأتي الإضاءة الخلفية وإضاءة النهار بتقنية LED، إلى جانب مصابيح ضباب خلفية، وتشمل التجهيزات مرايا جانبية قابلة للتعديل والطي كهربائيًا، مع إشارات انعطاف مدمجة.

شيري أريزو 6

مقصورة وتجهيزات أريزو 6

توفر المقصورة الداخلية تجهيزات عملية حيث تأتي المقاعد مكسوة بالجلد، مع مقعد سائق قابل للتعديل يدويًا في 6 وضعيات، ومقعد راكب أمامي بأربع وضعيات، كما تضم السيارة عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وشاشة ترفيه ومعلومات يصل قياسها إلى 10.25 بوصة.

وتدعم شيري أريزو 6 خاصية الاتصال بالهاتف الذكي عبر البلوتوث، مع دعم آبل بلاي كار، إضافة إلى مكيف هواء إلكتروني وفتحات تهوية للمقاعد الخلفية، كما زودت السيارة بنظام صوتي مكون من 6 سماعات، ومخارج USB للمقاعد الأمامية.

شيري أريزو 6

أنظمة أمان شيري أريزو 6

تأتي السيارة مزودة بأربع وسائد هوائية أمامية وجانبية، إلى جانب أنظمة الثبات الإلكتروني، ومنع انغلاق المكابح، والتوزيع الإلكتروني لقوى الفرملة، والتحكم في الجر، كما تشمل التجهيزات نظام تثبيت سرعة، حساسات ركن خلفية، كاميرا رؤية خلفية، نظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام ISO-FIX لتثبيت مقاعد الأطفال.

أسعار شيري أريزو 6 موديل 2026 في السوق السعودي

تقدم شيري أريزو 6 في السوق السعودي بأسعار تتراوح بين 64,055 ريال و79,120 ريال.